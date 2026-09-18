بعد قصف إيراني.. اشتعال النيران في ناقلة نفط بمضيق هرمز

أفادت وكالة أنباء فارس يوم الجمعة بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف ناقلة نفط ترفع علم توجو قرب مضيق هرمز ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأمس الخميس، أكد المستشار السياسي للمرشد الإيراني محمد باقر ذو القدر، أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا بعد إسقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من السلطة.

وأوضح ذو القدر أن إيران تعتزم الانتقام لمقتل المرشد الراحل، علي خامنئي، وآلاف الأشخاص الآخرين، ووصف استمرار إغلاق مضيق هرمز بأنه "المرحلة الأولى" من هذا الانتقام، بحسب ما أورده موقع "إيران انترناشيونال".

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أجبرت 104 سفن تجارية على تغيير مسارها لضمان الامتثال للحصار المفروض على إيران.

