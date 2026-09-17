شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

لفتت إطلالة فرح شعبان الأنظار خلال ظهورها في حفل إطلاق أحد المشاريع ، حيث اختارت بدلة نسائية باللون الأسود مزينة بتفاصيل لامعة من الزهور والتطريزات الفضية، لتجمع بين الطابع الكلاسيكي والفخامة العصرية.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

وظهرت فرح شعبان في الصور بإطلالة تعتمد على البدلة السوداء بقصة أنيقة ومفصلة على القوام، مع بليزر مزين بتطريزات بارزة من الأحجار والكريستالات الفضية، امتدت على الياقة والأكتاف وأجزاء من الخصر، ما منح التصميم حضورًا لافتًا دون الحاجة إلى ألوان إضافية.

اعتمدت الإطلالة على بليزر أسود مطرز بتفاصيل مستوحاة من الزهور والأغصان، مع تصميم محدد للخصر وتفاصيل متدلية من التطريزات عند منطقة الوسط، بينما نسقت معه بنطلونًا أسود واسع الساق، ليمنحها مظهرًا أنيقًا وانسيابيًا.

وارتدت أسفل البليزر توب أسود بسيط، ما ساعد على إبراز التطريزات الفضية باعتبارها العنصر الأكثر جذبًا في الإطلالة.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

إكسسورات فرح شعبان

أما من ناحية الإكسسوارات، فاختارت فرح شعبان عقدًا ذهبيًا بسيطًا، إلى جانب حقيبة سوداء صغيرة مزودة بسلسلة، بينما جاءت تسريحة الشعر مرفوعة للخلف في شكل أنيق ومرتب، لتتناسب مع الطابع الرسمي للبدلة.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

مكياج فرح شعبان

وفي المكياج، اعتمدت على مكياج ناعم بلمسات براقة، مع تحديد واضح للعينين، وأحمر شفاه بدرجة وردية، إلى جانب لمسات من أحمر الخدود أبرزت ملامح الوجه.

ماذا تعكس إطلالة فرح شعبان

وتعكس الإطلالة اتجاهًا متزايدًا نحو البدل النسائية الفاخرة التي تجمع بين قوة التصميم الرسمي والتفاصيل الأنثوية اللامعة، خاصة مع الاعتماد على اللون الأسود كأساس وإضافة التطريزات والكريستالات لإضفاء لمسة احتفالية.