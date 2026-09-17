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الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33

الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. تتوقع الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدًا الجمعة انخفاضًا في درجات الحرارة بمعظم المحافظات بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لهذه الفترة من السنة، وتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، فيما تتراوح درجة الحرارة المحسوسة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية.

ويرجع هذا الانخفاض، وفقًا لتصريحات منار غانم، إلى تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية معتدلة ومنخفضة في قيم درجات حرارتها، قادمة من جنوب غرب أوروبا، إلى جانب تأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى، وهو ما يؤدي إلى تحسن نسبي في الأجواء وانخفاض درجات الحرارة بعد الارتفاع الذي شهدته البلاد خلال الأيام الآتية.

كيف ستكون حالة الطقس غدًا الجمعة في مصر؟

تشهد البلاد غدًا الجمعة طقسًا صيفيًا مستقرًا، حيث يكون حارًا خلال فترات النهار في بعض المحافظات الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

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وأوضحت منار غانم أن محافظات جنوب الصعيد ستشهد أيضًا انخفاضًا في قيم درجات الحرارة، لتصل إلى 42 درجة مئوية بدلًا من 45 و46 درجة مئوية خلال هذا الأسبوع، وهو ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بالقيم التي سجلتها هذه المناطق خلال الأيام الماضية.

كم درجة الحرارة في القاهرة غدًا؟

تسجل العظمى في القاهرة الكبرى غدًا الجمعة 33 درجة مئوية، بينما تتراوح درجة الحرارة المحسوسة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية.

ومع انخفاض درجات الحرارة خلال النهار، تشهد فترات الليل مزيدًا من الاعتدال والانخفاض في قيم الحرارة، خاصة في الأماكن المفتوحة والمكشوفة، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى ما بين 23 إلى 22 درجة، فيما تكون أقل في المدن الجديدة.

هل تنخفض درجات الحرارة ليلًا؟

تشير توقعات الأرصاد إلى أن الانخفاض لن يقتصر على ساعات النهار، إذ تشهد فترات الليل مزيدًا من الاعتدال، وتظهر آثار انخفاض درجات الحرارة بصورة أكبر في الأماكن المفتوحة والمكشوفة.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع اقتراب نهاية فصل الصيف، إذ أشارت منار غانم إلى أن الطقس خلال الفترة المقبلة يقترب من أجواء الخريف، مع انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم

ما سرعة الرياح غدًا وأين تنشط؟

يصاحب انخفاض درجات الحرارة نشاط للرياح في أغلب محافظات الجمهورية، وتتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة.

ويسهم نشاط الرياح في تلطيف الأجواء وزيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات المساء وساعات الليل، إلا أن الرياح قد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة في مناطق من الصحراء الغربية.

كما يمتد نشاط الرياح إلى سطح البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر.

ما المحافظات الساحلية التي تتأثر بارتفاع الأمواج؟

دعت الأرصاد المصطافين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات، خاصة على شواطئ الإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد والعريش، في ظل نشاط الرياح على سطح البحر المتوسط وارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر.

وتأتي هذه التحذيرات مع استمرار الإقبال على الشواطئ خلال الأيام الأخيرة من فصل الصيف، بالتزامن مع تغيرات حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

هل هناك فرص لسقوط الأمطار غدًا؟

تشهد الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط أجواء أقرب إلى الأجواء الخريفية، مع تكاثر وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، وهو ما يهيئ فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا.

وتصل نسب حدوث الأمطار إلى 30% على مناطق من محافظات السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات الوجه البحري.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة في مناطق من حلايب وشلاتين وأسوان.

تحذير من الطقس الحار

هل توجد شبورة مائية غدًا على الطرق؟

تشهد فترات الصباح الباكر ظهور السحب المنخفضة في مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مع فرص ضعيفة جدًا للأمطار الخفيفة بنسب حدوث 10%.

وحذرت الأرصاد من وجود شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، موضحة أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي الانتباه أثناء القيادة ومراعاة انخفاض مستوى الرؤية.

كيف سيكون الطقس خلال الأسبوع الأخير من الصيف؟

أكدت منار غانم أن الأجواء ستكون مستقرة اعتبارًا من غد الجمعة وعلى مدار الأسبوع الأخير من فصل الصيف، مع اقتراب حالة الطقس من أجواء الخريف وانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل.

وتتراوح درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى على مدار الأسبوع القادم ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، دون تسجيل أية ارتفاعات في المحافظات الأخرى.

حالة الطقس الأسبوع.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس من الإثنين إلى الجمعة

لماذا تنخفض درجات الحرارة غدًا الجمعة؟

يرتبط انخفاض درجات الحرارة بتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية معتدلة ومنخفضة في قيم درجات حرارتها، قادمة من جنوب غرب أوروبا، بالتزامن مع تأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى.

وتؤدي هذه العوامل الجوية إلى تراجع درجات الحرارة في معظم المحافظات بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات، مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لهذه الفترة من السنة.

ما أبرز تحذيرات الأرصاد للمواطنين؟

دعت منار غانم المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بصورة يومية، خاصة مع دخول فصل الخريف، الذي تصاحبه تقلبات جوية حادة وسريعة.

وتتزامن توصيات الأرصاد مع نشاط الرياح، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط، وظهور الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، إلى جانب فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، وهي الظواهر التي تستدعي متابعة مستمرة للتحديثات الجوية.

حالة الطقس اليوم

وبذلك تشهد البلاد غدًا الجمعة تحسنًا نسبيًا في الأجواء وانخفاضًا في درجات الحرارة، مع تسجيل العظمى في القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، وتراجع الحرارة في جنوب الصعيد إلى 42 درجة مئوية، فضلًا عن نشاط الرياح وفرص الأمطار وظهور الشبورة المائية في بعض المناطق.

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