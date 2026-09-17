من باريس إلى العالم.. إير كايرو تقود تحركا جديدا لتعزيز السياحة الوافدة إلى مصر

عقدت شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني (AIRCAIRO) لقاءات ومباحثات مع ممثلي شركات السياحة ووكلاء السفر وشركاء صناعة الطيران من مختلف الأسواق العالمية، لبحث فرص التعاون ودعم حركة السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

وذلك خلال مشاركتها في معرض TOP RESA 2026 بالعاصمة الفرنسية باريس.

كما شهد المعرض لقاءً جمع حسين شريف، رئيس AIRCAIRO، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لبحث سبل التعاون بين قطاعي السياحة والطيران ودعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وتواصل AIRCAIRO تعزيز دور مطار الغردقة كمحور عالمي لرحلاتها، بما يربط مصر بالعديد من الوجهات حول العالم.

وشهد جناح AIRCAIRO إقبالاً كبيراً من زوار المعرض، إلى جانب تنظيم سحب على عدد من تذاكر الطيران وتقديم هدايا رمزية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وسط تفاعل كبير من رواد TOP RESA 2026.