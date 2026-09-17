طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

علم موقع صدى البلد من مصادر مسئولة ، آخر تطورات حادث أتوبيس طلاب مدرسة سان جون الدولية التابعة لإدارة الشروق التعليمية .

حيث أفادت المصادر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، بأنه بالنسبة للطلاب المصابين ، فالحالات وضعها كالتالي :

٨ طلاب خرجوا من المستشفى بعد عمل الاسعافات اللازمة

٦ طلاب مازالوا تحت الملاحظة في المستشفى

طالب واحد موجود حاليا في الرعاية المركزة لان حالته تستلزم ذلك للعلاج

مشرفة مسئولة بالاتوبيس “من الاهالي” ايضا في الرعاية المركزة تتلقى العلاج

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التحقيقات المبدئية كشفت عن أن اتوبيس حادث طلاب مدرسة سان جون الدولية بالشروق ليس تابعا للمدرسة نفسها ، ولكنه “باص أهالي مش تابع للمدرسة”

وعلم موقع صدى البلد من مصادر مسئولة ، أن حالات الطلاب المصابين في حادث اتوبيس طلاب مدرسة سان جون الدولية التابعة لإدارة الشروق التعليمية مستقرة ولا توجد حالات حرجة.

وكان قد شهد طريق السويس، صباح اليوم الخميس، حادث انقلاب اتوبيس تابع لإحدى المدارس، بالقرب من مدخل مدينة الرحاب بالقاهرة، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا معظمهم طلاب.

تفاصيل الحادث

وتلقت الجهات المعنية، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بمدخل مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة وودجود مصابين.

وفور ورود البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتباشر الجهات المختصة أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.