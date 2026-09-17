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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مأساة أسرية في طنطا.. حريق بسبب ماس كهربائي يودي بحياة 3 أطفال ويصيب أمهم باختناق داخل شقتهم بالغربية| تفاصيل

تفاصيل حريق داخل شقة سكنية بطنطا
تفاصيل حريق داخل شقة سكنية بطنطا
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع 3 أطفال وإصابة والدتهم بحالات اختناق، إثر اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة الكورنيش، بسبب ماس كهربائي مفاجئ.

تفاصيل حريق داخل شقة سكنية بطنطا 

ودفعت قوات الحماية المدنية بالغربية بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ باندلاع حريق داخل شقة سكنية

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بشأن اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بمنزل مكون من 4 طوابق، بدائرة القسم.

تفاصيل حريق داخل شقة سكنية بطنطا 

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحريق، للوقوف على ملابساته ومتابعة أعمال السيطرة على النيران.

نقل المصابين إلى مستشفى طنطا العام

ودفعت هيئة الإسعاف بـ3 سيارات إلى موقع الحادث، لنقل ضحايا ومصابي الحريق، حيث جرى نقل الأم وأطفالها الذين تعرضوا لحالات اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة إلى قسم الطوارئ بمستشفى طنطا العام.

 وفاة 3 أطفال ونجاة والدتهم في حريق شقة بطنطا

كشف مسئول طبي بصحة الغربية اليوم عن وفاة ثلاثة أطفال و نجاة والدتهم في حريق شقة سكنية بطنطا إثر ماس كهربائي مفاجئ.

وكشف  المسئول الطبي أن اسماء الضحايا كل من كارين عماد ابراهيم9سنوات ومايكل عماد ابراهيم 10سنوات و اماني ابراهيم ملاك 40سنه وابرام عماد ابراهيم 3سنوات (جثه متفحمه).

تفاصيل حريق داخل شقة سكنية بطنطا 

شهود عيان: فوجئنا بتصاعد الأدخنة من داخل الشقة

وقال أحد شهود العيان من سكان المنطقة إن الأهالي فوجئوا بتصاعد الأدخنة والنيران من داخل الشقة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى الفور جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، فيما حاول عدد من الأهالي المساعدة في إخلاء المكان لحين وصول سيارات الإطفاء والإسعاف.

وأضاف شاهد عيان آخر أن قوات الحماية المدنية وصلت إلى موقع الحريق سريعًا، وبدأت في التعامل مع النيران والسيطرة عليها لمنع امتدادها إلى باقي العقار والمنازل المجاورة، بينما سادت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي عقب معرفة أن الحريق أسفر عن وفاة طفلين وإصابة شقيقهما ووالدتهما.

تفاصيل حريق داخل شقة سكنية بطنطا 

النيابة تبدأ التحقيق في الحادث

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بإجراء التحريات اللازمة لكشف ظروف وملابسات الحريق وأسبابه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان طنطا، بسرعة مباشرة التحقيقات في واقعة وفاة طفلين وإصابة شقيقهما ووالدتهما في حريق الشقة السكنية بمنطقة الكورنيش، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث حريق شقة بطنطا حريق شقة بطنطا محافظة الغربية

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