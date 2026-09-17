المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، مع إشارة البنك المركزي إلى إمكانية إجراء زيادات أخرى في تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة.

ورفع الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق المستهدف إلى 3.75%–4%، في أول زيادة منذ يوليو 2023، في خطوة قال البنك إنها تستهدف مواجهة استمرار الضغوط التضخمية.

وعقب القرار، صعد مؤشر الدولار بنحو 0.6% إلى 100.25 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له في نحو خمسة أسابيع، بينما تراجع اليورو أمام العملة الأمريكية. كما ارتفع الدولار أمام الين، في ظل إعادة المستثمرين تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة.

وتعزز مكاسب الدولار توقعات استمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة، بعدما أظهرت التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي أن 16 من أصل 18 مسؤولًا يتوقعون زيادة إضافية واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، بما قد يدفع النطاق المستهدف إلى 4%–4.25%.

ويأتي تحرك الفيدرالي في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، بينما أشار رئيسه كيفن وارش إلى التزام لجنة السوق المفتوحة بتحقيق استقرار الأسعار.

في المقابل، يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه خفض أسعار الفائدة، معتبرًا أن المستويات الحالية مرتفعة، ودعا إلى خفضها سريعًا إلى 1% أو أقل، ما يعكس استمرار التباين بين توجهات البيت الأبيض ومسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.