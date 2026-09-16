فرصة عمل لـ«الخريجات».. الأزهر يعلن حاجته إلى 5436 معلمة قرآن كريم

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن حاجته إلى الاستعانة بـ5436 معلمة قرآن كريم على مستوى الجمهورية، في إطار خطة سد العجز في معلمي القرآن الكريم، على أن تحصل المعلمة على مكافأة شهرية قدرها 700 جنيه لمدة 7 أشهر، وفقًا لضوابط وشروط حددها القطاع.

سد العجز في معلمي القرآن الكريم

وجاء نص المنشور بناء على الكتاب الوارد من الإدارة العامة للموازنة بالمشيخة بخصوص موافقتها على الاستعانة بعدد 5436 معلمة قرآن كريم من المكلفات بالخدمة العامة لسد العجز في معلمي القرآن الكريم نظير مكافأة شهرية بمبلغ 700 جنيه ولمدة سبعة أشهر فقط في المدة من 2026/10/1م وحتى 2027/4/30م، على أن تستكمل مدة الخدمة العامة داخل المعهد بلا مقابل نفيد سيادتكم بالضوابط التالية للتفضل بالموافقة عليها وإخطار الإدارات الفرعية لديكم بها:

أولًا:- الأعداد المطلوبة إجمالًا 5436 مكلفة على مستوى الجمهورية، وتفصيلًا كما هو وارد بالكشف المرفق لكل منطقة أزهرية حسب الإحصاءات الرسمية من الإدارة العامة للتنسيق بقطاع المعاهد الأزهرية.

ثانيًا: بخصوص المؤهلات المطلوبة: مؤهل عال من جامعة الأزهر الشريف (تخصص شرعي أو عربي).

ثالثًا:- بخصوص أماكن التوزيع يتم تكليف مديري إدارات شؤون القرآن الكريم بجميع المناطق الأزهرية بتوزيع من يؤدين الخدمة العامة على أماكن قريبة من محل سكنهن داخل الإدارات التعليمية التي يتبعونها شريطة وجود عجز داخل المعهد المكلفين به.