البابا تواضروس يُعلن تدشين كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بملوي

دشّن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول، بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير التي شهدتها، وذلك بالتزامن مع احتفالات الإيبارشية بمرور 50 عامًا على تأسيسها

وهنّأ شعب إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين بمحافظة المنيا، بمناسبة احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس الإيبارشية عام 1976، وذلك خلال زيارته الرعوية الحالية للإيبارشية.

وشهدت كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بمدينة ملوي أجواء احتفالية، بالتزامن مع ترؤس قداسة البابا القداس الإلهي بالكاتدرائية، عقب الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير، وتدشينها خلال القداس الذي أقيم صباح اليوم.

وخلال استقبال البابا تواضروس، حرص عدد من أبناء الإيبارشية على الترحيب به، ووضعوا عقدًا من الورود البيضاء حول عنقه، وسط أجواء من الفرحة والاحتفال، وبمشاركة واسعة من أبناء الكنيسة.

و ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية «عظة الأربعاء» من داخل الكاتدرائية، بحضور أعداد كبيرة من أبناء إيبارشية ملوي والآباء الكهنة، الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للمشاركة في القداس واحتفالات اليوبيل الذهبي.

وتأتي مشاركة البابا تواضروس في احتفالات إيبارشية ملوي ضمن جولته الرعوية الحالية بمحافظة المنيا، والتي شملت عددًا من الزيارات واللقاءات والفعاليات الكنسية، احتفالًا بمرور 50 عامًا على تأسيس الإيبارشية