استعدادات في الوادي الجديد لحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

عقدت إدارة إعلام الوادي الجديد لقاءً تنسيقياً بالتعاون مع قطاع الصحة بالمحافظة، تمهيداً لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

وتحمل الحملة شعار:

«حملة التطعيم ضد الحصبة الألمانية.. معاً نحمي أطفالنا من الحصبة والحصبة الألمانية»، والمقرر تنفيذها خلال شهر أكتوبر

وقال علاء عيد – مشرف مركزي من الإدارة العامة للإعلام الصحي والسكاني، ود. احمد عبد العزيز مدير اداره التطعيمات بالمديرية، د. م فتحى مدير الطب الوقائى بالاداره الصحية بالخارجة إلى جانب عدد من مسؤولي قطاع الصحة والتطعيمات بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت أ. دعاء سعد، الإعلامية بإدارة إعلام الوادي الجديد، أهمية التوعية بالتطعيمات باعتبارها أحد أهم الوسائل الوقائية لحماية الأطفال والمجتمع من الأمراض المعدية، مشيرةً إلى أن نشر المعلومات الصحية الصحيحة يساعد الأسر على اتخاذ القرارات السليمة بشأن تطعيم أبنائهم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على صحة الأجيال القادمة.

كما أكدت أزهار عبد العزيز، مدير عام إعلام وسط الصعيد، أن الهيئة العامة للاستعلامات، من خلال إداراتها الإعلامية، تضطلع بدور مهم في نشر الوعي المجتمعي ودعم البرامج الصحية التي تنفذها الدولة، مشيرةً إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الإعلامية والصحية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع.

وناقش اللقاء الجهود التوعوية المطلوبة للتعريف بالحملة وأهدافها، وأهمية التطعيم في الوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية، مع التأكيد على ضرورة توحيد الرسائل الإعلامية والتوعوية المقدمة للجمهور والرد على الاستفسارات والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بالتطعيمات.

واستهدف اللقاء وضع خطة عمل تنفيذية للحملة داخل نطاق محافظة الوادي الجديد، وتحديد آليات التعاون والتنسيق بين إدارة الإعلام وقطاع الصحة، بما يضمن وصول الخدمة والرسالة التوعوية إلى كافة الفئات المستهدفة، مع الاستفادة من مختلف قنوات الاتصال الجماهيري والمجتمعي في التعريف بمواعيد وأماكن تقديم الخدمة.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الصحة، ودعم جهود الدولة في رفع الوعي الصحي والوقائي، بما يعزز المشاركة المجتمعية في الحملات والمبادرات الصحية القومية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة معالي السفير علاء يوسف على دعم جهود الدولة في نشر الوعي الصحي والمجتمعي، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ البرامج والمبادرات الصحية، وبتوجيهات اللواء تامر شمس الدين، وإشراف حمدي سعيد مدير عام الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد، وأزهار عبد العزيز مدير عام إعلام وسط الصعيد.