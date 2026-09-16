قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس من كاتدرائية ملوي: بركة الله لا غنى عنها
الهيئة العامة للاستعلامات تبرز دلالات المشاركة المصرية في قمة «بريكس 2026»
سيرجيو راموس يقترب من الدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا؟
مصرع شابين وإصابة آخرين في تصادم دراجات نارية بمدخل قرية سملاي
الجمعية العامة للتحالف الوطني تشكر الرئيس السيسي بعد توسيع قاعدة عضويتها: الثقة الرئاسية تحملنا مسئولية مضاعفة
تغير مفاجئ في الطقس غدا .. أمطار رعدية وعواصف ترابية تضرب عدة محافظات
وزير الاقتصاد الإيطالي: ارتفاع أسعار الطاقة يزداد سوءًا بسبب الحرب المرتبطة بإيران
إيران تشدد الرقابة على الوقود.. حجز 163 سيارة بسبب تكرار التزود خلال 48 ساعة
كل شيء زائل.. ابنة مديحة كامل تكشف أسرارًا جديدة عن والدتها.. سبب اعتزالها وارتدائها الحجاب
برلماني: رفع الفائدة الأمريكية كان متوقعا.. وقد يحرك الدولار ويضغط على الذهب
أنقاض عقار في غزة يخفي عشرات المفقودين.. رئيس قسم الإعلام بالدفاع المدني يكشف التفاصيل
السعودية تطلق النسخة الثانية من منتدى TOURISE 2027 تحت شعار «تحالفات تحرّك العالم»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات في الوادي الجديد لحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

عقدت إدارة إعلام الوادي الجديد لقاءً تنسيقياً بالتعاون مع قطاع الصحة بالمحافظة، تمهيداً لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

وتحمل الحملة شعار:
«حملة التطعيم ضد الحصبة الألمانية.. معاً نحمي أطفالنا من الحصبة والحصبة الألمانية»، والمقرر تنفيذها خلال شهر أكتوبر

وقال علاء عيد – مشرف مركزي من الإدارة العامة للإعلام الصحي والسكاني، ود. احمد عبد العزيز مدير اداره التطعيمات بالمديرية، د. م فتحى مدير الطب الوقائى بالاداره الصحية بالخارجة إلى جانب عدد من مسؤولي قطاع الصحة والتطعيمات بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت أ. دعاء سعد، الإعلامية بإدارة إعلام الوادي الجديد، أهمية التوعية بالتطعيمات باعتبارها أحد أهم الوسائل الوقائية لحماية الأطفال والمجتمع من الأمراض المعدية، مشيرةً إلى أن نشر المعلومات الصحية الصحيحة يساعد الأسر على اتخاذ القرارات السليمة بشأن تطعيم أبنائهم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على صحة الأجيال القادمة.

كما أكدت أزهار عبد العزيز، مدير عام إعلام وسط الصعيد، أن الهيئة العامة للاستعلامات، من خلال إداراتها الإعلامية، تضطلع بدور مهم في نشر الوعي المجتمعي ودعم البرامج الصحية التي تنفذها الدولة، مشيرةً إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الإعلامية والصحية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع.

وناقش اللقاء الجهود التوعوية المطلوبة للتعريف بالحملة وأهدافها، وأهمية التطعيم في الوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية، مع التأكيد على ضرورة توحيد الرسائل الإعلامية والتوعوية المقدمة للجمهور والرد على الاستفسارات والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بالتطعيمات.

واستهدف اللقاء وضع خطة عمل تنفيذية للحملة داخل نطاق محافظة الوادي الجديد، وتحديد آليات التعاون والتنسيق بين إدارة الإعلام وقطاع الصحة، بما يضمن وصول الخدمة والرسالة التوعوية إلى كافة الفئات المستهدفة، مع الاستفادة من مختلف قنوات الاتصال الجماهيري والمجتمعي في التعريف بمواعيد وأماكن تقديم الخدمة.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الصحة، ودعم جهود الدولة في رفع الوعي الصحي والوقائي، بما يعزز المشاركة المجتمعية في الحملات والمبادرات الصحية القومية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة معالي السفير علاء يوسف على دعم جهود الدولة في نشر الوعي الصحي والمجتمعي، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ البرامج والمبادرات الصحية، وبتوجيهات اللواء تامر شمس الدين، وإشراف  حمدي سعيد مدير عام الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد، وأزهار عبد العزيز مدير عام إعلام وسط الصعيد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

وزير التربية والتعليم

في اجازة لطلاب المدارس؟..التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

صورة أرشيفية

أم تستغيث: بنتي أغمى عليها في المدرسة بسبب كتمة الفصل وعدم وجود مراوح

ترشيحاتنا

مسلسل Blood of My Blood

Blood of My Blood يعود بالحرب والانفصالات.. ماذا ينتظر أبطاله في الموسم الثاني؟

الإعلامية إيمان عز الدين

إيمان عز الدين: لما الأدوار تتبدل ماتستناش أنوثة من ست اضطريتها تشاركك رجولتك

عصام عمر

عصام عمر فى إيطاليا من أجل تحضيرات فيلمه الجديد بيتزا

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

طريقة عمل كب كيك الشوكولاته
طريقة عمل كب كيك الشوكولاته
طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

إيران تشدد الرقابة على الوقود.. حجز 163 سيارة بسبب تكرار التزود خلال 48 ساعة

إيران تشدد الرقابة على الوقود
إيران تشدد الرقابة على الوقود
إيران تشدد الرقابة على الوقود

خشونة الركبة.. الأعراض وطرق علاجها

خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها
خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها
خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها

تركيا تعود إلى فورمولا 1.. إسطنبول تستضيف سباق 2027 بعد غياب 6 سنوات

تركيا تعود إلى فورمولا 1
تركيا تعود إلى فورمولا 1
تركيا تعود إلى فورمولا 1

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد