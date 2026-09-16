رئيس الفيدرالي الأمريكي: قرار رفع أسعار الفائدة جاء بإجماع آراء أعضاء لجنة السياسات النقدية

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وورش، أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء بإجماع آراء أعضاء لجنة السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن تركيز البنك الأساسي ينصب على الأسعار ومواجهة التضخم الذي ظل مرتفعاً لأكثر من خمس سنوات.

وقال وورش - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء - إن قراءات التضخم الحالية لا تزال أعلى من المستهدف البالغ 2%، ولا توحي بتحسن كاف أو سريع نحو هذا الهدف الثابت، مرجحا فتح الباب أمام احتمالية رفع أسعار الفائدة مجددا إذا لم يحرز الاقتصاد مزيدا من التقدم في خفض ضغوط الأسعار.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل يتمتعان بالقوة والاستقرار، لكن ذلك لا يكفي للقفز فوق تحدي التضخم المستمر، لافتا إلى أن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة بما يكفي لكبح الأسعار تمامًا.

وأضاف أن "قرارنا كان واضحًا ومسئولاً وكنا نحضر له منذ 120 يومًا"، معلنًا أن عدم اليقين الاقتصادي عند مستويات مرتفعة جاء نتيجة التوترات الجيوسياسية، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي أصبح أقوي بفضل الإصلاحات التى تمت، كما أن معدل التوظيف سيبقى مستقرًا عند 4% .