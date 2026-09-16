قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص لـ صدى البلد | مصادر مقربة تكشف حقيقة عودة هشام عبد الحميد إلى مصر
مفاجآت وغيابات بالجملة.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر
منتخب مصر يعلن قائمة مباريات أنجولا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا
البابا تواضروس من كاتدرائية ملوي: بركة الله لا غنى عنها
الهيئة العامة للاستعلامات تبرز دلالات المشاركة المصرية في قمة «بريكس 2026»
سيرجيو راموس يقترب من الدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا؟
مصرع شابين وإصابة آخرين في تصادم دراجات نارية بمدخل قرية سملاي
الجمعية العامة للتحالف الوطني تشكر الرئيس السيسي بعد توسيع قاعدة عضويتها: الثقة الرئاسية تحملنا مسئولية مضاعفة
تغير مفاجئ في الطقس غدا .. أمطار رعدية وعواصف ترابية تضرب عدة محافظات
وزير الاقتصاد الإيطالي: ارتفاع أسعار الطاقة يزداد سوءًا بسبب الحرب المرتبطة بإيران
إيران تشدد الرقابة على الوقود.. حجز 163 سيارة بسبب تكرار التزود خلال 48 ساعة
كل شيء زائل.. ابنة مديحة كامل تكشف أسرارًا جديدة عن والدتها.. سبب اعتزالها وارتدائها الحجاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الفيدرالي الأمريكي: قرار رفع أسعار الفائدة جاء بإجماع آراء أعضاء لجنة السياسات النقدية

رئيس الفيدرالي الأمريكي
رئيس الفيدرالي الأمريكي
أ ش أ

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وورش، أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء بإجماع آراء أعضاء لجنة السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن تركيز البنك الأساسي ينصب على الأسعار ومواجهة التضخم الذي ظل مرتفعاً لأكثر من خمس سنوات.

وقال وورش - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء - إن قراءات التضخم الحالية لا تزال أعلى من المستهدف البالغ 2%، ولا توحي بتحسن كاف أو سريع نحو هذا الهدف الثابت، مرجحا فتح الباب أمام احتمالية رفع أسعار الفائدة مجددا إذا لم يحرز الاقتصاد مزيدا من التقدم في خفض ضغوط الأسعار.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل يتمتعان بالقوة والاستقرار، لكن ذلك لا يكفي للقفز فوق تحدي التضخم المستمر، لافتا إلى أن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة بما يكفي لكبح الأسعار تمامًا.

وأضاف أن "قرارنا كان واضحًا ومسئولاً وكنا نحضر له منذ 120 يومًا"، معلنًا أن عدم اليقين الاقتصادي عند مستويات مرتفعة جاء نتيجة التوترات الجيوسياسية، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي أصبح أقوي بفضل الإصلاحات التى تمت، كما أن معدل التوظيف سيبقى مستقرًا عند 4% .

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لجنة السياسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

وزير التربية والتعليم

في اجازة لطلاب المدارس؟..التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

صورة أرشيفية

أم تستغيث: بنتي أغمى عليها في المدرسة بسبب كتمة الفصل وعدم وجود مراوح

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

قنصوة وأشرف صبحي يشهدان ختام دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات

مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى

وفد كلية الحرب العليا يزور مركز السلام لمكافحة التلوث البحري للتعرف على جهوده فى حماية البيئة البحرية

وزارة السياحة والآثار

برنامج تدريبي حول سياسات الاقتصاد الإبداعي للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار بمنطقة القاهرة التاريخية

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

طريقة عمل كب كيك الشوكولاته
طريقة عمل كب كيك الشوكولاته
طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

إيران تشدد الرقابة على الوقود.. حجز 163 سيارة بسبب تكرار التزود خلال 48 ساعة

إيران تشدد الرقابة على الوقود
إيران تشدد الرقابة على الوقود
إيران تشدد الرقابة على الوقود

خشونة الركبة.. الأعراض وطرق علاجها

خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها
خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها
خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها

تركيا تعود إلى فورمولا 1.. إسطنبول تستضيف سباق 2027 بعد غياب 6 سنوات

تركيا تعود إلى فورمولا 1
تركيا تعود إلى فورمولا 1
تركيا تعود إلى فورمولا 1

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد