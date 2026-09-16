متى تجب الزكاة على المال والذهب؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل حول شروط وجوب الزكاة على الأموال والذهب.

ما هي شروط وجوب الزكاة على الأموال والذهب؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن الزكاة لا تقتصر على الذهب فقط، بل تشمل مجموع الأموال السائلة التي يمتلكها الإنسان إذا كانت زائدة عن حاجاته الأساسية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذه الحاجات تشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن، بالإضافة إلى المصروفات الضرورية مثل أقساط التعليم أو احتياجات المعيشة، موضحًا أنه يتم حساب ما يتبقى من المال بعد ذلك.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا بلغ مجموع المال النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بعد تحويله من عيار 24 إلى 21 لمعرفة القيمة، ومرّ عليه عام هجري كامل، ففي هذه الحالة تجب الزكاة بنسبة 2.5%.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا لم يبلغ المال النصاب أو لم يمر عليه الحول (سنة هجرية كاملة)، فلا تجب فيه الزكاة.