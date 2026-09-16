محمود بنتايج يحصد جائزة رجل مباراة الزمالك وغزل المحلة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن اختيار محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رجلًا لمباراة فريقه أمام غزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستضاف استاد غزل المحلة مواجهة الزمالك أمام أصحاب الأرض، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، ليحصد الزمالك ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالمسابقة.

وجاء اختيار محمود بنتايج كأفضل لاعب في المباراة، بعد المستوى الذي قدمه خلال اللقاء ومساهمته في خروج الزمالك بشباك نظيفة وتحقيق الفوز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا خلال أول 5 جولات.