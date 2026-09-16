خشونة الركبة.. الأعراض وطرق علاجها

خشونة المفاصل، هي تآكل تدريجي في الغضاريف يسبب ألم وتيبس في الحركة، خاصة في الركبة واليدين والعمود الفقري. العلاج لا يكون بخطوة واحدة، بل يعتمد على مجموعة من الوسائل لتخفيف الألم وتحسين الحركة.



ما هي خشونة الركبة؟

خشونة الركبة، أو مرض الفصال العظمي في الركب هو عبارة عن حالة مرضية يصاب فيها الشخص بنوع من التحلل والتفتت في الغضاريف التي توفر الدعامة المرنة بين عظام المفصل.

ومع الوقت تصبح فرص تلامس عظام المفصل في منطقة الركبة أعلى مع كل حركة، وذلك نتيجة ترقق الفاصل الغضروفي، وكذلك قد يتسبب هذا الاحتكاك الحاصل بألم وتورم وتصلب أو حتى بظهور النتوءات العظمية، وهذا يتسبب في صعوبة مشي المريض وتناقص رغبته في الحركة كي يتجنب الانزعاج والألم المرافقين لحركة مفصل الركبة المصاب.

طرق علاج خشونة الركبة..

1. العلاج الطبيعي

جلسات العلاج الطبيعي تساعد في تقوية العضلات المحيطة بالمفصل

تحسين مدى الحركة وتقليل التيبس

2. الأدوية

مسكنات الألم مثل أو تستخدم لتخفيف الألم

مضادات الالتهاب تقلل التورم وتحسن الحركة

يجب استخدامها تحت إشراف طبي

3. الحقن الموضعية

حقن الكورتيزون لتقليل الالتهاب

حقن الهيالورونيك لتحسين لزوجة السائل داخل المفصل

4. المكملات الغذائية

مثل الجلوكوزامين والكوندرويتين، وقد تساعد بعض الحالات في تحسين الأعراض.

أعراض خشونة الركبة..

ألم في الركبة.

تورم.

احمرار.

الشعور بسخونة الركبة.

الشعور بألم يشبه الوخر.

الشعور بخدران في الركبة.

وجود نزيف أو كدمة.

تشوه المفصل.

ضعف العضلات المحيطة بالمفصل.

عدم ثبات المفصل.

المصدر بولد سكاى