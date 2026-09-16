عبدالناصر زيدان ينفرد بتفاصيل توقيع بيزيرا لـ شباب أهلي دبي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، تفاصيل توقيع البرازيلي خوان بيزيرا على عقود انتقاله إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي، مؤكدًا إتمام الصفقة رسميًا.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "خوان بيزيرا وقع رسميًا منذ قليل على عقود انضمامه إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي".

وأضاف: "نادي شباب الأهلي وافق على جميع شروط نادي الزمالك الخاصة بانتقال اللاعب".

وتابع: "أول 3 ملايين دولار ستدخل خزينة نادي الزمالك خلال 10 أيام، بينما يحصل النادي على مليون دولار في فبراير المقبل، ومليون دولار أخرى في أغسطس 2027".

وأكمل: "الزمالك وضع بندًا يضمن له الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع بيزيرا مستقبلًا".

وأوضح: "لا يوجد في عقد بيزيرا بند ينص على عدم لعبه لأي نادٍ في حال عدم عودته إلى مصر مرة أخرى".

وأشار زيدان إلى تفاصيل أخرى في الاتفاق، قائلًا: "وكيل اللاعب، وهو والده، لن يحصل على عمولته من صفقة انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي الإماراتي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "بيزيرا حصل على راتب شهر أغسطس من نادي الزمالك قبل رحيله، مع توقيع غرامة مالية عليه".