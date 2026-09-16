بعد رفع الفيدرالي سعر الفائدة.. آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات جديدة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، قبل قليل من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، وسط متابعة من الأسواق المحلية والعالمية لتحركات العملة الأمريكية.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.75% و4%، وفق القرار الصادر اليوم.

وعلى المستوى المحلي، أظهرت أحدث تحديثات أسعار الصرف وصول الدولار إلى مستويات تتجاوز 52 جنيهًا في عدد من البنوك، مع تسجيل أعلى سعر للشراء بين البنوك الواردة في التحديث لدى HSBC عند 52.238 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.337 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وفق أحدث تحديثات البنوك كالتالي:

- بنك HSBC: سجل الدولار 52.238 جنيه للشراء و52.337 جنيه للبيع.

- بنك قناة السويس: سجل 52.160 جنيه للشراء و52.260 جنيه للبيع.

- البنك العقاري المصري العربي: سجل 52.150 جنيه للشراء و52.250 جنيه للبيع.

- بنك مصر: سجل 52.150 جنيه للشراء و52.250 جنيه للبيع.

- البنك الأهلي المصري: سجل 52.150 جنيه للشراء و52.250 جنيه للبيع.

- البنك التجاري الدولي CIB: سجل 52.150 جنيه للشراء و52.250 جنيه للبيع.

- بنك الكويت الوطني NBK: سجل 52.150 جنيه للشراء و52.250 جنيه للبيع.

- المصرف العربي الدولي: سجل 52.150 جنيه للشراء و52.250 جنيه للبيع.

- البنك المصري الخليجي: سجل 52.150 جنيه للشراء و52.250 جنيه للبيع.

- بنك التعمير والإسكان: سجل 52.150 جنيه للشراء و52.250 جنيه للبيع.

- المصرف المتحد: سجل 52.150 جنيه للشراء و52.250 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية: سجل 52.150 جنيه للشراء و52.250 جنيه للبيع.

- البنك المركزي المصري: سجل 52.145 جنيه للشراء و52.284 جنيه للبيع.

- كريدي أجريكول: سجل 52.120 جنيه للشراء و52.220 جنيه للبيع.

- بنك البركة: سجل 52.120 جنيه للشراء و52.220 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

وبحسب الأسعار المحدثة، جاء HSBC في صدارة البنوك من حيث سعر شراء الدولار عند مستوى 52.238 جنيه، كما سجل أعلى سعر للبيع بين الأسعار الواردة عند 52.337 جنيه.

في المقابل، سجل عدد كبير من البنوك سعرًا موحدًا نسبيًا للدولار عند 52.150 جنيه للشراء و52.250 جنيه للبيع، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية.

ماذا يعني قرار الفيدرالي لسعر الدولار؟

ويأتي قرار الفيدرالي في وقت تتابع فيه الأسواق حركة الدولار وعوائد أدوات الدين الأمريكية، إذ يمكن أن تؤثر قرارات السياسة النقدية الأمريكية في تحركات العملة وأسواق المال عالميًا.

وكان الدولار قد سجل تحركات صعودية أمام عدد من العملات الرئيسية قبل صدور القرار، مع ارتفاع توقعات المتعاملين بشأن رفع الفائدة الأمريكية.

أما في مصر، فإن سعر الدولار أمام الجنيه يتحدد وفق حركة سوق الصرف والعرض والطلب والتطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، لذلك قد تختلف الأسعار من بنك إلى آخر وتتغير خلال اليوم.