أحمد موسى: الدولة المصرية بتساعد وتعالج أشقاءنا في غزة من قوت الشعب المصري

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية بتساعد وبتعالج أشقاءنا في غزة من قوت مصر ومن قوت الشعب المصري، مشيرًا إلى أن ما تقدمه مصر يأتي دعمًا للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أنه خلال ظروفه الصحية تلقى رسائل وفيديوهات من أهالي غزة يدعون له، قائلًا: «محبتنا واحدة».

وأوضح أن بعض الكيانات التي تدعم عملاء التنظيم الإخواني والمنظومات المرتبطة به تشترط عليهم عدم دعم قطاع غزة.

وتابع أن هناك مواقف وممارسات مرتبطة بهذه الكيانات، مشيرًا إلى ما وصفه بشروط يتم وضعها أمام من تدعمهم، ومن بينها عدم تقديم الدعم لغزة.