نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من استمرار استهداف الاحتلال للصحفيين واعتقالهم

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بحق الصحفيين الفلسطينيين وحملة الاعتقالات والاستهداف الأخيرة، والتي كان آخرها اعتقال الصحفية نقاء حامد، خلال عبورها على حاجز عسكري في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأوضحت النقابة - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء - أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة كانت تستقلها "نقاء" قرب برج عسكري في بلدة تقوع أثناء عودتها من تصوير قصة صحفية في الخليل.

وأضافت أن الزميلة نقاء أم لثلاثة أطفال وتحمل الجنسية الأمريكية، وتعاني من مرض السكري ومشكلات صحية، ما يجعل استمرار اعتقالها مصدر قلق بالغ على سلامتها وحياتها، في ظل ما يرافق الاعتقالات من ظروف قاسية وغياب الضمانات الصحية والإنسانية.

وشددت على أن مواصلة الاحتلال اعتقال الصحفيين وإصدار الأحكام بحقهم، إلى جانب استخدام الاعتقال الإداري والعزل والتنكيل، تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد حرية الصحافة وطمس الحقيقة ومنع الصحفيين من القيام بدورهم المهني في نقل الأحداث وتوثيق الانتهاكات.

وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية، والمنظمات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل والفاعل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الصحفية نقاء حامد وجميع الصحفيين والصحفيات المعتقلين، ووقف سياسة الاعتقال الإداري والمحاكمات