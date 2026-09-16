هل تقرر جعل امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى الجمهورية؟|التعليم تحسم الجدل

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى الجمهورية مثلها مثل امتحانات الثانوية العامة .

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله على فيس بوك حاليا بشأن صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى الجمهورية مثلها مثل امتحانات الثانوية العامة .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الطلاب واولياء الأمور من الإنسياق وراء شائعات الفيس بوك ، مشددة على أن أي قرارات رسمية جديدة تخص العام الدراسي يتم إعلانها أولا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم .

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تُجرى على مستوى كل محافظة على حدة، وفقًا للنظام المعمول به كل عام ، دون أي تغيير.

تعطيل الدراسة في المدارس غداً .. التعليم تكشف الحقيقة

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنص على تعطيل الدراسة في المدارس غداً الخميس بسبب الموجة الحارة

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب والمعلمين وأولياء الامور من الانسياق وراء شائعات تعطيل الدراسة في المدارس غداً الخميس بسبب الموجة الحارة المتداولة على فيس بوك ، مشددة على أن أي قرارات جديدة تخص الدراسة في المدارس يتم إعلانها فقط من خلال بيانات الوزارة الرسمية .

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الجو غداً

وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ، من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية يوم الخميس 17 سبتمبر 2026 ، مؤكدة أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح البكار

كما حذرت من شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة و وسط سيناء وشمال الصعيد ، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس فهي كالتالي :

القاهرة الكبرى والوجه البحري : درجة الحرارة المحسوسة 40

السواحل الشمالية : درجة الحرارة المحسوسة 32

شمال الصعيد : درجة الحرارة المحسوسة 41

جنوب الصعيد : درجة الحرارة المحسوسة 45