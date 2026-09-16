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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معلم بمدرسة بالأقصر: المية مقطوعة و1700 تلميذ يعانون من العطش وتعطل الحمامات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

نشر أحمد عبد العال بكرى أخصائي اجتماعي أول أ بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بمحافظة الأقصر استغاثة عاجلة عبر فيس بوك، قال خلالها: “تعانى بعض المدارس بالأقصر من انقطاع المياه فى ظل ما تقوم به المحافظة من إصلاحات تخص خطوط مياه الشرب، والأطفال في المدارس لا يقوون على تحمل درجات الحرارة مع العطش”

وقال : إن هناك انقطاع مياه تام في مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بمنشاة العمارى، والتي يوجد معها فى داخل السور مدرسة أخرى تعمل معها فى ذات التوقيت وهي مدرسة منشاة العمارى الابتدائية بإجمالي عدد تلاميذ المدرستين أكثر من ١٧٠٠ تلميذ وتلميذة، وكذلك بجوارنا مدرسة السليمى الابتدائي والمدرسة الإعدادية للبنات وجميعها يعمل فى الفترة الصباحية أيضاً ، مشيرا إلى أن المياه من ضروريات الحياة فهى تستخدم للشرب وكذلك داخل دورات المياه وبالتالي ففقدان المياه سيؤدى إلى نقل الأمراض.

وأضاف قائلا : نرجو من توفير مياه صالحة للشرب لتلك المدارس أو عمل الإصلاحات فى فترة المساء عقب انتهاء اليوم الدراسي ، أو أن يصدر قرار بتأجيل الدراسة بتلك المدارس لحين الانتهاء من تركيب وتصليح خطوط مياه الشرب رحمة بنا وبهؤلاء التلاميذ والأطفال الصغارمن مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية.

وعلى جانب آخر ، يذكر أنه قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
 

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

اخصائي اجتماعي مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية محافظة الأقصر استغاثة انقطاع المياه

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