مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء تزيد الإرهاق

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، قد يشعر البعض بالإرهاق والخمول حتى مع الحصول على عدد ساعات نوم كافية، خاصة مع قضاء وقت طويل خارج المنزل أو بذل مجهود في الأجواء الحارة.

ولا يرتبط الشعور بالتعب دائمًا بقلة النوم، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع الحرارة إلى زيادة التعرق وفقدان السوائل، بينما تجعل الرطوبة المرتفعة تبخر العرق من الجلد أكثر صعوبة، ما قد يزيد الإحساس بالحرارة والإجهاد.

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق

وهناك بعض العادات اليومية التي قد تزيد المشكلة دون الانتباه إليها، خاصة خلال الأيام الحارة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- عدم شرب المياه بانتظام

من أكثر الأخطاء التي قد تزيد الشعور بالإرهاق تجاهل شرب المياه حتى الشعور بالعطش.

الجسم يفقد السوائل من خلال التعرق، ومع ارتفاع الحرارة قد تزداد هذه الخسارة، ما يجعل الحفاظ على الترطيب أمرًا مهمًا.

وقد يظهر الجفاف في صورة عطش، جفاف الفم، قلة التبول، البول الداكن، الصداع والدوخة والإرهاق.

لذلك يفضل توزيع شرب المياه على مدار اليوم بدلًا من تناول كمية كبيرة مرة واحدة.

2- الاعتماد على القهوة بدلًا من المياه

قد تبدأ بعض النساء يومهن بفنجان قهوة، ثم يمر وقت طويل دون شرب كمية كافية من المياه.

القهوة ليست بديلًا عن الترطيب، خاصة إذا كان استهلاكها كبيرًا، لذلك يجب ألا تكون المشروبات المحتوية على الكافيين هي المصدر الأساسي للسوائل خلال اليوم.

يمكن الاحتفاظ بزجاجة مياه بجانبك وتناولها على فترات منتظمة، خصوصًا أثناء العمل أو الخروج.

3- الخروج في وقت الذروة

قضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس خلال أكثر ساعات اليوم حرارة يمكن أن يزيد الإجهاد والتعرق وفقدان السوائل.

وإذا كان الخروج ضروريًا، يفضل اختيار الأوقات الأقل حرارة قدر الإمكان، والبحث عن الظل، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة تساعد الجسم على التخلص من الحرارة.

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق

4- ارتداء ملابس ثقيلة أو غير مناسبة

الملابس المصنوعة من خامات لا تسمح بمرور الهواء قد تجعل الجسم يشعر بحرارة أكبر، خصوصًا مع ارتفاع الرطوبة.

وتساعد الملابس الخفيفة والفضفاضة على تحسين التهوية وتقليل الشعور بالحرارة، كما يفضل اختيار الألوان الفاتحة عند التعرض للشمس لفترات طويلة.

5- تناول وجبات ثقيلة جدًا

الوجبات الكبيرة والغنية بالدهون قد تزيد الإحساس بالخمول بعد تناول الطعام، وهو شعور قد يصبح أكثر وضوحًا في الأجواء الحارة.

لذلك يمكن الاعتماد على وجبات متوازنة وأخف خلال ساعات النهار، مع إضافة الخضروات والفواكه ومصادر البروتين المناسبة.

كما أن تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والبرتقال يمكن أن يكون جزءًا من النظام الغذائي اليومي، مع الاستمرار في شرب المياه.

6- ممارسة الرياضة في الحر الشديد

ممارسة التمارين الرياضية في أجواء شديدة الحرارة والرطوبة ترفع العبء الحراري على الجسم، خاصة إذا كانت التمارين عنيفة أو لفترات طويلة.

لذلك يفضل ممارسة النشاط البدني في مكان جيد التهوية أو في الأوقات الأقل حرارة، مع الاهتمام بالسوائل والتوقف عند ظهور أعراض غير معتادة مثل الدوخة أو الصداع أو الضعف الشديد.

7- تجاهل علامات الإجهاد الحراري

من الأخطاء الخطيرة اعتبار الصداع والدوخة والإرهاق الشديد مجرد أعراض عادية بسبب الحر.

الإجهاد الحراري قد يصاحبه التعرق الشديد، الدوخة، التعب، الصداع، الغثيان وتقلصات العضلات.

وعند ظهور هذه العلامات، يجب الانتقال إلى مكان بارد، وتهوية الجسم وشرب السوائل، مع طلب المساعدة الطبية إذا كانت الأعراض شديدة أو لا تتحسن.

كيف تحافظين على نشاطك في الجو الحار؟

للتقليل من الشعور بالإرهاق خلال الأيام الحارة، احرصي على شرب المياه بانتظام، وتجنبي التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، واختاري ملابس خفيفة ومريحة، وخففي المجهود البدني خلال ساعات الحرارة المرتفعة.