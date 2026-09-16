فستان أنيق.. كندة علوش تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة كندة علوش، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة كندة علوش

وتألقت كندة علوش، مرتديه فستان أنيق باللون البني، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت كندة علوش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كندة علوش، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة كندة علوش