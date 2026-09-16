خلال ساعة.. أسعار ومواعيد استخراج بطاقة الرقم القومي العاجلة

تعتبر بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية الأولى التي لا غنى عنها لإنهاء كافة المعاملات الحكومية والقانونية والمالية الطارئة، ففي كثير من الأحيان، يواجه المواطنون مواقف ملحة تتطلب استخراج أو تجديد البطاقة بشكل فوري لتفادي تعطل مصالحهم الحيوية، ولتلبية هذه الاحتياجات، وفر قطاع الأحوال المدنية عدة خيارات متطورة وخدمات عاجلة تتيح للمواطنين استلام بطاقاتهم في أسرع وقت ممكن وبأسهل الخطوات الإدارية المتاحة.



اسعار استمارات استخراج بطاقة الرقم القومي

تختلف تكلفة الاستمارة بحسب سرعة الحصول على البطاقة، إذ تبلغ رسوم الفئة الفورية 800 جنيه مع الاستلام فورًا من السيارة النموذجية، بينما تبلغ فئة VIP إكسبريس 515 جنيهًا مع الاستلام خلال ساعة.

وتصل رسوم الفئة الخاصة إلى 175 جنيهًا والاستلام خلال 24 ساعة، والعاجلة إلى 125 جنيهًا خلال 3 أيام، بينما تبلغ تكلفة الاستمارة العادية 50 جنيهًا ويكون الاستلام خلال 15 يومًا.

استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد

عند فقدان البطاقة أو تعرضها للكسر، تبدأ إجراءات استخراج بدل فاقد بالتوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالفقد، ثم التوجه إلى مكتب السجل المدني وطلب استمارة بطاقة شخصية بدل فاقد مستعجل.

ويتعين ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة بدقة، ومنها الرقم القومي ومكان وتاريخ الميلاد وعنوان الإقامة ورقم الهاتف، مع تقديم المستندات اللازمة، ومنها صورة شخصية حديثة وصورة من محضر فقدان البطاقة المحرر في قسم الشرطة.



استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بصورة سريعة عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية VIP الموجودة في عدد من المولات التجارية الكبرى، وكذلك مقر الأحوال المدنية في العباسية والسيارات المتنقلة، مع توافر خدمات تتيح الحصول عليها في مدة تتراوح بين 20 و60 دقيقة وفق نوع الخدمة.

وتتوافر أيضًا خدمات لاستخراج البطاقة في اليوم نفسه أو خلال 24 ساعة في بعض مراكز السجل المدني بالمولات، ومنها سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول، مع امتداد ساعات العمل في عدد منها.

استخراج بطاقة الرقم القومي من العباسية والسيارات المتنقلة

يقدم مركز الأحوال المدنية النموذجي في العباسية خدمات عاجلة للحصول على البطاقة خلال فترة قصيرة، كما تتوافر خدمة السيارة النموذجية أو التصوير المنزلي، التي يمكن حجزها عبر الخط الساخن 15340 أو 16582 لإتمام الخدمة في محل الإقامة.

وتوجد كذلك ماكينات ذكية تابعة للسجل المدني في عدد من المواقع، وتعمل على مدار الساعة لتسهيل الحصول على خدمات الأحوال المدنية وتسريع إنجاز المعاملات.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي في المولات

تتوافر خدمات الأحوال المدنية في عدد من المراكز التجارية، من بينها سيتي ستارز وجنينة مول في مدينة نصر، ومول العرب ومول مصر في 6 أكتوبر، وسيتي سنتر ألماظة ومكسيم مول في نطاق القاهرة الجديدة.

وتشمل المواقع أيضًا كارفور في الإسكندرية، ومول طنطا ومول العروبة في طنطا، وسيتي سنتر مول في الغردقة، وجولف سيتي مول في العبور.

استخراج بطاقة الرقم القومي عبر موقع الداخلية

يمكن بدء إجراءات الخدمة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، واختيار "الأحوال المدنية"، ومنها "الخدمات الإلكترونية"، ثم خدمة بطاقة الرقم القومي.

بعد ذلك تُسجل البيانات المطلوبة والعنوان المراد استلام البطاقة الجديدة عليه، ثم يتم اختيار وسيلة السداد المتاحة. وتتيح الخدمة توصيل البطاقة إلى المنزل، بما يقلل الحاجة إلى التوجه لمقار الأحوال المدنية.



تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

تتيح البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية تجديد البطاقة من خلال تسجيل الدخول واختيار خدمات الأحوال المدنية، ثم خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي، وإدخال البيانات المطلوبة.

ويستطيع مقدم الطلب تحديد وسيلة السداد الإلكتروني المتاحة، سواء باستخدام البطاقات أو وسائل الدفع الإلكتروني، مع إمكانية توصيل البطاقة إلى العنوان المحدد عبر خدمات البريد.