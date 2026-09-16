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وكيل البنك المركزي: التحول الرقمي يتطلب تكامل بين القطاعين الصحي والمصرفي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وكيل البنك المركزي: التحول الرقمي يتطلب تكامل بين القطاعين الصحي والمصرفي

وكيل البنك المركزي
وكيل البنك المركزي
عبدالصمد ماهر

قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي ،  إن معرض إيجي هيلث فرصة جيدة للاستثمار المحلي والترويج له ولذا جاءت مشاركة البنك لأهمية القطاع الصحي وما يملكه من فرصة للتكامل المصرفي. 

وأضاف لقمان، أن القطاع الصحي قطاعاً كبيرآ يضم العديد من الأعمال والتشابكات بداخله ومن هنا جاءت أهمية مشاركة البنك المركزي في القطاع الصحي ومشاركة الجهاز المصرفي بما ويصب في النهاية في صالح المصريض والدولة علي حد سواء. 

وأكد وكيل المركزي،  أن التوسع في المصروفات البنكية والنقدية بشكل مرقمن والتحول الرقمي كلها أمور متشابكة نحو منظومة متكاملة لنصل الي الشمول المالي بما يعزز الاستخدام الفعلي للخدمات المالية بما يساعد المنشآت والأفراد علي تحقيق قدر دائم من الاستدامة المالية. 

الاستدامة المالية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة

وأشار لقمان، أن الاستدامة المالية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة من أجل تحسين المستوي المعيشي للمواطن وهذا هو المنظور لرؤية القطاع الصحي بشراكة قائمة العلم والحوار بين القطاع المصرفي والصحي للاستماع إلى مشكلات القطاع الصحي واكتشاف الفرص الاستثمارية. 

ايجي هيلث البنك المركزي القطاع الصحي وزارة الصحة القطاع المصرفي

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