مرموش يودع كأس كاراباو بأرقام مميزة رغم الخروج أمام ليفربول

ودع عمر مرموش، لاعب توتنهام هوتسبير، منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كاراباو»، بعدما خسر فريقه أمام ليفربول بنتيجة 3-1، في مواجهة خاضها الدولي المصري كاملة على ملعب «آنفيلد».

ورغم غياب المساهمة التهديفية، ظهر مرموش بصورة نشطة على مستوى التحرك وصناعة اللعب، وحاول منح توتنهام حلولًا هجومية أمام الضغط الذي فرضه أصحاب الأرض خلال فترات من اللقاء.

وكان مرموش حاضرًا في 47 لمسة للكرة، مع تسجيل 5 لمسات غير ناجحة، كما حاول المراوغة مرتين ونجح في واحدة، وحصل على 3 أخطاء لصالحه نتيجة تحركاته في مناطق مختلفة من الملعب.

وعلى مستوى التحرك بالكرة، قام اللاعب المصري بـ15 انطلاقة، بينها انطلاقة واحدة إلى الأمام بصورة تقدمية، بينما قطع إجمالي 130.3 متر بالكرة خلال المباراة، في مؤشر على نشاطه في محاولة نقل اللعب إلى مناطق الخطورة.

ولعب مرموش دورًا واضحًا في بناء الفرص، بعدما صنع 3 فرص محققة للتسجيل عبر تمريراته المفتاحية، كما أرسل عرضيتين، نجح زملاؤه في الاستفادة من إحداهما بصورة صحيحة.

وجاءت دقة تمريراته مرتفعة، بعدما أتم 17 تمريرة صحيحة من أصل 19، بنسبة نجاح بلغت 89%، بينما وصلت دقة تمريراته في نصف ملعب ليفربول إلى 100%، بعدما نجح في تمرير 7 كرات من أصل 7.

وفي نصف ملعب توتنهام، أرسل مرموش 12 تمريرة، وصلت 10 منها إلى زملائه، بنسبة دقة بلغت 83%.

ورغم الأرقام الجيدة على صعيد صناعة اللعب والتحرك، لم يتمكن مرموش من التسجيل أو صناعة هدف، لينتهي مشواره مع توتنهام في كأس كاراباو عند الدور الحالي بعد الخسارة أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.