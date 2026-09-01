اتنقل مرتين للمستشفى .. تفاصيل مرض مصطفى خاطر

تصدّر الفنان مصطفى خاطر محركات البحث خلال الفترة الأخيرة بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة..

ونقل الفنان مصطفى خاطر للمستشفى مرتين بسبب ألم شديد وخلال مشاركته في مهرجان الغردقة لسينما الشباب وتبين أن السبب حصى الكلى.

وتُعد حصى الكلى من الأمراض الصحية الشائعة بين مختلف الأعمار، وقد تتسبب في آلام شديدة، لذلك من المهم التعرف على أعراضها واكتشافها مبكرًا .

وفقًا لما جاء في موقع Tuasaude نكشف لكم أهم المعلومات عن حصى الكلى بعد إصابة الفنان مصطفى خاطر بها.

أسباب حصى الكلى

تتكون حصى الكلى عندما تتصلب رواسب الكالسيوم والأملاح وتتحول إلى كتل تشبه الحصى، وهذا قد يؤدي إلى انسداد مجرى البول.

أعراض حصى الكلى

حرقان أثناء التبول

غثيان وقيء

ارتفاع في الحرارة

وجود دم في البول

ألم عميق في أسفل الظهر قد ينتشر لأعلى باتجاه أضلاع الجانب المصاب.

علاج حصى الكلى

توجه إلى المستشفى فورًا وعادة يتم العلاج بالمسكنات الوريدية حيث تخفف الألم فورا، وفي حالات أخرى، قد يختار الطبيب إجراء عملية جراحية مثل تفتيت الحصى، أو تنظير الحالب، أو استخراج حصى الكلى لإزالة أو تفتيت أي حصى تسبب انسدادا في المسالك البولية.

من المهم زيادة تناول السوائل لتحفيز التبول المتكرر حيث يساعد على منع تكون حصى الكلى.