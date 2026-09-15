أستاذ علوم سياسية: المنطقة أصبحت في حالة من التعايش مع الأزمة الأمريكية الإيرانية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن المنطقة أصبحت في حالة من «التعايش مع الأزمة» الأمريكية الإيرانية، رغم الخسائر الاقتصادية وما شهدته المنطقة من تداعيات، مشيرًا إلى أن الأطراف الوسيطة، سواء باكستان أو قطر أو سلطنة عمان، دخلت على خط الأزمة وخرجت دون التوصل إلى حل حقيقي.

وأضاف فهمي، خلال لقاء مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc» أن مذكرة التفاهم التي كان يُعوّل عليها تحولت عمليًا إلى «مذكرة سوء تفاهم» بين الطرفين، الأمر الذي أبقى المشهد مفتوحًا أمام العديد من السيناريوهات، في ظل عدم وجود حل حتى الآن.

وأوضح أن التصريحات الأمريكية المتضاربة بشأن موعد انتهاء الأزمة، إلى جانب ما وصفه بنسق العقيدة الفكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تثير تساؤلات حول توقيت حسم المواجهة، لافتًا إلى تصريحات تحدث فيها ترامب عن إمكانية استمرار الأزمة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، وهو ما يعني الانتظار لشهرين أو أكثر.

وأشار فهمي إلى أن هذا الأمر يعكس، وجود إشكالية لدى الإدارة الأمريكية في التعامل مع ضرورة حسم الأزمة، خصوصًا مع الحديث عن عدم وجود حل عسكري للمواجهة، بالتزامن مع تصريحات أخرى لترامب تحدث فيها عن قرب انتهاء الحرب.

وأضاف أن بعض التصريحات الأمريكية قد تكون مرتبطة أيضًا بمحاولة توجيه رسائل طمأنة إلى الأسواق الدولية، ولا سيما أسواق المال، في ظل تأثرها بارتفاع أسعار النفط وغيرها من التداعيات الاقتصادية، مؤكدًا أن توقيت هذه التصريحات يحمل دلالة مرتبطة بحالة الأسواق.

وتابع فهمي أن أحد المسارات المطروحة يرتبط بانتخابات التجديد النصفي، موضحًا أنه في حال واجه الحزب الجمهوري صعوبات وخسر أغلبيته، فقد يدخل المشهد السياسي الأمريكي في حالة من التوازن بين الديمقراطيين والجمهوريين، بما قد يفرض على ترامب العودة إلى الكونغرس في ما يتعلق بقرارات استمرار الحرب أو وقفها.

وأشار إلى أن الرؤية الإيرانية للأزمة تبدو مختلفة، موضحًا أن طهران، إلى جانب رهانها على احتمال خسارة الجمهوريين في الانتخابات، تراهن على سيناريو أبعد يتمثل في انتهاء ولاية الرئيس ترامب نفسه، وهو ما يضيف بُعدًا جديدًا إلى حسابات الأزمة ومساراتها المحتملة.