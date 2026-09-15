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محمد صلاح برفقة زوجته وابنه ليل في أحدث ظهور عائلي من تركيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

محمد صلاح
محمد صلاح
يمنى عبد الظاهر

شارك النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جمهوره أحدث ظهور له برفقة زوجته ماجي وابنهما ليل، في أجواء عائلية مميزة من تركيا.

ونشر محمد صلاح مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر خلالها رفقة زوجته وابنهما الصغير «ليل»، في ظهور لفت أنظار متابعيه وتفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

ويأتي ظهور «ليل» بعد أيام من ولادته، حيث استقبل محمد صلاح وزوجته مولودهما الجديد، ليصبح ثالث أبنائهما بعد مكة وكيان، وسط حالة من الفرحة التي شاركها النجم المصري مع متابعيه.


 

وكشفت تقارير صحفية تركية عن وجود ترتيبات لعقد لقاء بين محمد صلاح ورجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، خلال الفترة المقبلة، بعد رغبة رئيس نادي طرابزون سبور في تنظيم هذا اللقاء.

أردوغان يستفسر عن محمد صلاح

وبحسب التقارير التركية، أجرى رجب طيب أردوغان محادثة مع أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، واستفسر خلالها عن محمد صلاح، في ظل الاهتمام الذي يحظى به النجم المصري.

وأبلغ رئيس طرابزون سبور الرئيس التركي بأن محمد صلاح يرغب في مقابلته، ليوجه أردوغان بترتيب اللقاء في أقرب فرصة ممكنة، وفقًا لما تسمح به ارتباطاته الرسمية.

النجم المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي زوجته ماجي ليل أجواء عائلية مميزة من تركيا

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