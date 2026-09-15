رئيس الوزراء يستعرض موقف أحد المشروعات الكبرى بالعلمين الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض موقف أحد المشروعات الكبرى في مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور كل من: المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور أشرف العربي، ممثلاً عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم"، والمهندس شريف سليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بينكل ديزاين".

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتعظيم القيمة المضافة من مشروعات التنمية الشاملة بمدينة العلمين الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة تمضي بقوة في تنفيذ مخططات تحويل هذه المنطقة الواعدة إلى مقصد استثماري وسياحي وعمراني رائد على مدار العام، قادر على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتوفير الآلاف من فرص العمل، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة للساحل الشمالي الغربي.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض المخطط العام لهذا المشروع، وبحث التنسيقات الجارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهات المعنية، بهدف بدء تنفيذه، بما يضمن تكامل الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية بالدولة.

كما شهد الاجتماع قيام مسؤولي المجموعات الاستشارية والشركات التنفيذية المعنية بالمشروع باستعراض المقترحات والتصميمات المعمارية والهندسية، والتي تراعي إدراج أحدث النظم الذكية والمعايير المستدامة في أعمال التصميم والتنفيذ، بما يتواكب مع الهوية العمرانية الحديثة لمدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن استعراض الجوانب التخطيطية والإنشائية العامة التي تخص المشروعات العمرانية الكبرى من هذا النوع، بما في ذلك أعمال البنية التحتية، وتنسيق الموقع العام، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، لضمان تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير العالمية وبأعلى مستويات الجودة التي تليق بمدينة العلمين الجديدة.