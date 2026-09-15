مصر تهزم إيطاليا في افتتاح مشوارها بكأس العالم 3x3 تحت 23 عامًا

استهل منتخب مصر لكرة السلة 3x3 تحت 23 سنة سيدات مشواره في منافسات كأس العالم المقامة بمدينة ووهان الصينية، بتحقيق فوز قوي على نظيره الإيطالي بنتيجة 17-14، في أولى مباريات الفراعنة بالبطولة التي تستمر منافساتها حتى 19 سبتمبر الجاري.

ويقع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات فرنسا وإيطاليا والفلبين والصين، مستضيف البطولة.

وتقام منافسات كأس العالم بنظام المجموعات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، لمواصلة المنافسة في الأدوار الإقصائية وصولًا إلى منصة التتويج باللقب العالمي.

ويقود منتخب مصر المدير الفني هاني حسن، وتضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة كلًا من:

جنى وائل – فريدة مسعد – رضوى علاء – تمارا نادر.

يخوض منتخب مصر ثاني مواجهاته في دور المجموعات أمام منتخب الصين مستضيف البطولة، اليوم، في تمام الساعة 3:55 عصرًا.

ويختتم الفراعنة منافسات دور المجموعات يوم الخميس بمواجهتي الفلبين وفرنسا، حيث تقام المباراة الأولى أمام الفلبين في تمام 1:20 ظهرًا، بينما يلتقي منتخب فرنسا في تمام 3:50 عصرًا.

ويتطلع منتخب مصر لمواصلة انطلاقته القوية وتحقيق نتائج إيجابية تضمن له التأهل إلى الدور ربع النهائي والمنافسة على المراكز المتقدمة في المونديال.