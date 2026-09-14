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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر المقبل

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بدأ الاستعداد للمعسكر المقبل للفراعنة، من أجل الاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بالمعسكر، وفي مقدمتها التدريبات وفندق الإقامة وملعب التدريب.

حسام حسن 

وأوضح شوبير، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه، أن اتحاد الكرة كان لديه بعض القلق بشأن إقامة معسكر منتخب مصر في مشروع الهدف، خاصة في ظل وجود عدد من النجوم الكبار ضمن صفوف الفراعنة.

وقال شوبير إن حسام حسن رحب بإقامة المعسكر في مشروع الهدف، موضحًا: «أنا عايز إيه أكتر من كده؟ في ملعب وفندق وجاكوزي وجيم كل حاجة»، مشيرًا إلى أن نجوم المنتخب الكبار كانوا معجبين جدًا بالمعسكر، وهو ما ساهم في الاستقرار على إقامة المعسكر المقبل هناك.

وأضاف أن مشروع الهدف يستضيف حاليًا جميع معسكرات المنتخبات المختلفة، مؤكدًا أن الأمور أصبحت مستقرة بشأن إقامة معسكر المنتخب الوطني المقبل.

وطالب شوبير بمساندة حسام حسن بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «عايزين نطلع بره الكلام الفارغ اللي بيتقال، عيب وميصحش، خلينا نركز مع مدرب منتخبنا من أجل النجاحات في الفترة المقبلة».

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن يستحق كل التحية والاحترام، متمنيًا له التوفيق مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن منتخب مصر الاهلي

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