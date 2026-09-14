فون كاش| خدمات إلكترونية جديدة من البنك الأهلي.. تعرف عليها وخطوات تفعيلها

تُمثل المحافظ الذكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، ركيزة أساسية في استراتيجية الشمول المالي التي تتبناها الدولة والقطاع المصرفي في مصر، حيث تسعى البنوك باستمرار إلى تطوير قنواتها الرقمية لتلبية احتياجات العملاء بتجربة مصرفية ميسرة وسريعة.

​وفي هذا السياق، يبرز تطبيق "الأهلي فون كاش" المقدم من البنك الأهلي المصري كأحد أبرز الحلول التكنولوجية المصممة لتسهيل المعاملات المالية اليومية للمواطنين، موفراً باقة متكاملة من الخدمات التي تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لزيارة الفروع.

​أبرز مزايا وخدمات "الأهلي فون كاش"

​إدارة الحساب والمعاملات: إمكانية تحويل الأموال واستقبالها لحظياً من وإلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر، بالإضافة إلى ربط بطاقات البنك الأهلي المصري (الائتمانية أو المسبقة الدفع أو الخصم المباشر) بالمحفظة مباشرة لتغذية رصيدها.

​سداد الفواتير والخدمات: دفع فواتير الهاتف المحمول، الخط الأرضي، الإنترنت المنزلي، فواتير الكهرباء، المياه، والغاز، إلى جانب تسديد مخالفات المرور وشحن رصيد الكروت الختلفة.

​الشراء والدفع الإلكتروني: إتمام عمليات الشراء لدى التجار والمتاجر الإلكترونية المدعومة بخدمات الدفع بال QR Code أو عبر الإنترنت بسهولة وأمان.

​السحب النقدي والإيداع: إمكانية سحب وإيداع النقود من خلال شبكة الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنك الأهلي المصري أو عبر شبكة وكلاء الخدمات المالية المعتمدين في جميع أنحاء الجمهورية دون الحاجة لبطاقة بنكية.

​الخدمات التبرعية والاجتماعية: سداد التبرعات للجهات والمؤسسات الخيرية المعتمدة رسمياً، ودفع مصومدات بعض الخدمات التعليمية والنقابية المتاحة عبر المنظومة.

​خطوات تفعيل الخدمة

​التحميل: تنزيل تطبيق "الأهلي فون كاش" مجاناً من متجر التطبيقات (Google Play أو App Store) الخاص بالهاتف المحمول.

​التسجيل: إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة والتي تشمل الاسم ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم العميل لدى شركة الاتصالات والرقم القومي الساري.

​التفعيل: التوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي المصري أو عبر القنوات الرقمية المعتمدة للبنك لاستكمال إجراءات التفعيل وإنشاء الرقم السري الخاص بالمحفظة للبدء في استخدام الخدمات الفورية.

و​يأتي هذا التطبيق ضمن جهود البنك الأهلي المصري المتواصلة لنشر الثقافة المالية الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، تماشياً مع أهداف المجلس القومي للملورات ورؤية مصر الرقمية.

نصائح من البنك المركزي لحماية حسابك على «إنستا باي»

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات النصب الإلكتروني التي تستغل الانتشار الواسع لتطبيق المدفوعات اللحظية «إنستا باي» (InstaPay) في مصر، مما دفع البنك المركزي المصري والجهات المصرفية إلى إطلاق تحذيرات متكررة للمواطنين.

وتعتمد هذه العصابات على أساليب الهندسة الاجتماعية وخداع الضحايا عبر الاتصال الهاتفي منتحلين صفة موظفي خدمة العملاء، بحجة تحديث البيانات أو حل مشاكل تقنية في الحسابات.

​أساليب الاحتيال الأكثر شيوعاً

​انتحال صفة موظف دعم فني: يتواصل المحتال مع الضحية مؤكداً وجود مشكلة عاجلة في الحساب البنكي المرتبط بالتطبيق ويطلب التدخل السريع لحلها.

​الروابط الوهمية: إرسال رسائل نصية أو روابط إلكترونية مزيفة تُقلد الواجهة الرسمية للتطبيق أو للبنوك، لدفع المستخدم نحو إدخال بياناته السرية.