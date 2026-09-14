قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الناتو يحذر بوتين بعد استهداف قطار على حدود بولندا: "الرد لن يكون مرئيا"
"سليبر غالي مش شبشب".. من التعاطف إلى الحقيقة ومفاجآت بواقعة طالب مدرسة السعيدية
معلومات الوزراء: حضور مصري مميز في التغطية الإعلامية الأجنبية لقمة بريكس 2026
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين
ماذا حدث على سلم العقار؟.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد الرشيدي قبل مقـ تـله على يد زوجته بالإسكندرية
السكة الحديد: تعديلات على تشغيل ومواعيد وتركيب عدة قطارات اعتبارًا من 15 سبتمبر
الدقهلية تنعى طالبًا بالصف الأول الابتدائى توفى إثر أزمة قلبية داخل المدرسة
مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور
بلاش تبيع.. شعبة الذهب تكشف مستقبل الأسعار وتقدم نصائح للمواطنين
تأجيل محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة الاتجار في المخدرات لـ أكتوبر
رأس المال السوقي يخسر 65 مليار جنيه.. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم
الله كريم.. فيديو لأول مرة لعملية إنقاذ طيار أمريكي بعد 50 ساعة في جبال إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الله كريم.. فيديو لأول مرة لعملية إنقاذ طيار أمريكي بعد 50 ساعة في جبال إيران

لقطة إنقاذ طيار أمريكي في جبال إيران
لقطة إنقاذ طيار أمريكي في جبال إيران
خاطر عبادة

بعد أشهر من إنقاذ القوات الجوية الأمريكية لاثنين من طياريها الذين أسقطت طائراتهم في إيران، أظهرت مقاطع فيديو رُفعت عنها السرية مؤخراً العملية المحفوفة بالمخاطر.

وروى الطيار الأمريكي برافو، لشبكة CBS الأمريكية تفاصيل عملية إنقاذ معقدة نفذتها القوات الأمريكية لإجلاء عقيد في سلاح الجو الأمريكي، بعد إسقاط مقاتلته من طراز F-15E بصاروخ محمول على الكتف فوق صحراء إيران في أبريل الماضي.

أظهرت مقاطع الفيديو، التي حصلت عليها أولاً قناة "60 دقيقة" التابعة لشبكة CBSE News، عملية البحث والإنقاذ للضابطين - "ألفا" و"برافو" - اللذين قفزا من طائرتيهما بعد إسقاطهما من قبل القوات الإيرانية.

سقوط المقاتلة والقفز من الجو

وبحسب ما ذكره "برافو" في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، كانت المهمة تنفيذ ضربة قرب منطقة جبلية جنوب أصفهان تستهدف منشآت مرتبطة ببرنامج إيران للطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال إن صاروخاً إيرانياً بقيمة تقدر بـ100 ألف دولار أصاب المقاتلة التي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار، ما دفعه وزميله الطيار "ألفا" للقفز بالمظلات فوق منطقة جبلية وعرة.

وتعرضت مظلة "برافو" للتلف، ليسقط سقوطاً حراً بسرعة تتراوح بين 110 - 160 كم/ساعة، ما أسفر عن إصابته بكسور في الظهر والذراع والكتف. 

ووصف لحظة إدراكه فشل المظلة بأنها "الأكثر رعباً في حياته"، قائلاً: "دعوت الله: يا رب لتكن مشيئتك، ولكن إن كنت سأنجو فأنا بحاجة إلى المساعدة".

روى الطيار الأمريكي برافو، لشبكة CBS الأمريكية تفاصيل عملية إنقاذ معقدة نفذتها القوات الأمريكية لإجلاء عقيد في سلاح الجو الأمريكي، بعد إسقاط مقاتلته من طراز F-15E بصاروخ محمول على الكتف فوق صحراء إيران في أبريل الماضي.

يومان في التخفي

رغم إصاباته، تمكن برافو من الابتعاد عن موقع الهبوط، وصعد سيراً إلى سلسلة جبال يبلغ ارتفاعها نحو 2100 متر، هرباً من قوات البحث الإيرانية. 

واختبأ في شق جبلي مسلحاً بمسدس فقط، مستخدماً جهاز تحديد المواقع بأقل قدر ممكن لتجنب رصده.

وفي مساء اليوم الأول، تمكن من إرسال رسالة مقتضبة إلى القيادة الأمريكية قال فيها: "الله كريم"، تعبيراً عن امتنانه للنجاة، وأبلغهم بأنه مصاب لكنه قادر على الحركة.

في المقابل، تم إنقاذ الطيار "ألفا" في اليوم نفسه عبر غارة نهارية اشتبكت خلالها القوات الأمريكية مع عناصر إيرانية، لكن لم يتسن إنقاذ برافو في ذلك الوقت.

عملية إنقاذ بمشاركة 90 جندياً

ووفق قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، شارك في عملية الإنقاذ أكثر من 90 جندياً أمريكياً على الأرض، في أول إنزال بري أمريكي داخل إيران منذ 46 عاماً، إلى جانب مئات العناصر في الجو وآلاف في الدعم والإسناد.

وقالت CBS إن وكالة الاستخبارات المركزية نفذت عملية تضليل لإقناع طهران بأن برافو تم تهريبه براً، واستخدمت تقنيات متطورة لتحديد موقعه بدقة.

ولتمهيد الطريق، نفذت قاذفات وطائرات مسيرة أمريكية ضربات ضد مواقع للحرس الثوري الإيراني قرب منطقة الاختباء، قبل أن تنشئ قوات العمليات الخاصة مهبطاً مؤقتاً داخل الأراضي الإيرانية. 

وتعطلت طائرتان من طراز C-130 خلال العملية، ما استدعى إرسال ثلاث طائرات إضافية. وجرى لاحقاً تدمير الطائرات والمروحيات التي تعذر إجلاؤها، والتي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار للطائرة، لمنع وصول تقنياتها إلى الجانب الإيراني.

العودة إلى القاعدة

وتم إجلاء برافو فجر يوم أحد عيد الفصح، بعد 50 ساعة من إسقاط طائرته. ووصف تلك اللحظة بأنها "إحدى أعظم لحظات حياتي".

وختم برافو حديثه بالتأكيد على أن القصة "ليست عن شخص واحد، بل عن العمل الجماعي والتدريب والإيمان والقيادة، وعن التزام أمريكا بمبدأ عدم ترك أي جندي خلفها".

إيران قصة إنقاذ طيار أمريكي إسقاط مقاتلة أمريكية الطيار برافو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

ترشيحاتنا

وزير الخارجية والتعاون الدولي

وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة السنغافوري دفع العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع سنغافورة ودعم جهود السلام في غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

سفارة فلسطين: الرئيس محمود عباس يصل القاهرة الثلاثاء

بالصور

مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور

مي كمال الدين
مي كمال الدين
مي كمال الدين

أزمة ‏الوقود والكهرباء تضع إيران أمام يوم بلا سيارات

إيران
إيران
إيران

الأرق وقلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلا

الارق و قلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلًا
الارق و قلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلًا
الارق و قلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلًا

كله فوايد للجسم.. ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد