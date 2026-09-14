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ماذا حدث على سلم العقار؟.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد الرشيدي قبل مقـ تـله على يد زوجته بالإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ماذا حدث على سلم العقار؟.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد الرشيدي قبل مقـ تـله على يد زوجته بالإسكندرية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد الرشيدي قبل مقـ ـله على يد زوجته بالإسكندرية
تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد الرشيدي قبل مقـ ـله على يد زوجته بالإسكندرية
أحمد بسيوني

شهدت منطقة الهانوفيل بحي العجمي في الإسكندرية واقعة مأساوية، بعدما لقي زوج يُدعى أحمد الرشيدي مصرعه، إثر مشادة نشبت بينه وبين زوجته، قبل أن تتطور الخلافات الأسرية إلى واقعة انتهت بوفاته.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني وفحص ملابسات الواقعة، فيما بدأت فرق البحث في إجراء التحريات اللازمة والاستماع إلى أقوال شهود العيان للوقوف على تفاصيل ما حدث.

خلافات أسرية بين الزوجين

وكشفت المعلومات الأولية أن الواقعة بدأت بخلافات أسرية بين الزوجين، تطورت إلى مشادة ومشاجرة بين الطرفين، انتهت بوفاة الزوج، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة، وجارٍ التحقيق معها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية الجنائية عنها.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد الرشيدي قبل مقـ ـله على يد زوجته بالإسكندرية

كشف أحد أصدقاء أحمد الرشيدي، الذي لقي مصرعه في واقعة شهدتها منطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، تفاصيل جديدة حول ملابسات الحادث، موضحًا أن الواقعة بدأت بخلاف عادي بين الزوج وزوجته، قبل أن تتطور الأمور بصورة مفاجئة وتنتهي بوفاته.

دايخ شوية وأنا هفوقه

وأوضح صديق المجني عليه أن الزوجة، عقب وقوع الحادث، حاولت إخراج زوجها من الشقة تمهيدًا لنقله إلى أحد المستشفيات، إلا أن حالته لم تسمح باستكمال الطريق، فجلست على سلم العقار وأسندت رأسه على ساقيها.

وأضاف أن أحد الجيران شاهد الزوجة أثناء صعوده، فسألها عن حالة زوجها، فأخبرته بأن «دايخ شوية وأنا هفوقه»، إلا أن الجار لاحظ أن الأمر لا يبدو طبيعيًا، فصعد إلى شقته وأبلغ والده بما شاهده.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد الرشيدي قبل مقـ ـله على يد زوجته بالإسكندرية

محاولة لإخفاء الجريمة

وتابع أن الجار أخبر والده بأن «حمو واقع على السلم ومراته بتقول إنه دايخ بس شكله مش مظبوط»، وعلى الفور حضر الأب إلى المكان، وطلب سيارة إسعاف للاطمئنان على نجله.

وأشار إلى أنه عند وصول سيارة الإسعاف، تبين أن الزوج فارق الحياة، ليتم إبلاغ قسم شرطة الدخيلة، وانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة لفحص ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب رواية صديق المجني عليه، غادرت الزوجة المكان عقب ذلك، واتجهت إلى شارع الخلفاء، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطها.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد الرشيدي قبل مقـ ـله على يد زوجته بالإسكندرية

نقل الجثمان للطب الشرعي

وتواصل جهات التحقيق أعمالها للوقوف على تفاصيل الواقعة كاملة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن خلافات أسرية بين الزوجين تطورت إلى مشادة انتهت بوفاة أحمد الرشيدي.

قررت جهات التحقيق المختصة نقل جثمان الزوج أحمد الرشيدي، الذي توفي إثر واقعة بمنطقة الهانوفيل التابعة لحي العجمي في الإسكندرية، إلى مصلحة الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب وكيفية الوفاة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

الإسكندرية الهانوفيل أحمد الرشيدي واقعة مقتل زوج بالهانوفيل

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