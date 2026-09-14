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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5373 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6275 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7177 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50200 جنيه.


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 14 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.44 جنيه

سعر الشراء: 51.31 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.69 جنيه

سعر الشراء: 59.51 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.56 جنيه

سعر الشراء: 69.36 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.70 جنيه

سعر الشراء: 13.66 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.01 جنيه

سعر الشراء: 13.97 جنيه.


وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة على مدار اليوم، مشيرة إلى استمرار الأجواء المائلة للحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، بينما تكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء أكثر اعتدالًا على أغلب المناطق.

الشبورة المائية تحذر منها الأرصاد

 

وتأتي الشبورة المائية في مقدمة الظواهر الجوية المؤثرة اليوم، إذ تتكون خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وقد تصل إلى درجة الكثافة في بعض المناطق، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الرؤية أمام قائدي السيارات.

وتظهر الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، إلى جانب القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، لذلك شددت التوصيات على ضرورة توخي الحذر، خصوصًا خلال الساعات المبكرة من الصباح، وعدم التعامل مع انخفاض الرؤية بصورة عادية.

وقد تتراجع الرؤية بشكل مفاجئ في بعض المناطق نتيجة كثافة الشبورة، وهو ما يجعل القيادة بسرعة مرتفعة أمرًا شديد الخطورة، ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث، خاصة في حالة عدم ترك مسافات كافية بين السيارات.

7 نصائح للقيادة بأمان أثناء الشبورة

وللحفاظ على سلامة قائدي السيارات والركاب أثناء القيادة في أجواء الشبورة، يجب الالتزام بعدد من الإجراءات المهمة، أبرزها:

القيادة بهدوء وتجنب السرعات المرتفعة
تخفيف السرعة تدريجيًا عند انخفاض مستوى الرؤية
ترك مسافة أمان كافية بين السيارة والسيارات الأخرى
تشغيل كشافات الشبورة أثناء القيادة
استخدام مساحات الزجاج باستمرار للحفاظ على وضوح الرؤية
فتح جزء بسيط من زجاج السيارة لمنع تكثف بخار المياه على الزجاج من الداخل
تجنب المناورات المفاجئة أو تغيير الحارات بشكل سريع
وتزداد أهمية هذه النصائح على الطرق السريعة والمفتوحة، حيث يمكن أن تتغير الرؤية خلال فترة قصيرة نتيجة اختلاف كثافة الشبورة من منطقة إلى أخرى.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

 

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، أوضحت توقعات الأرصاد أن فرص الأمطار تظل ضعيفة جدًا، مع احتمالية سقوط أمطار متقطعة على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب أسوان، وبنسبة حدوث تقترب من 20%.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تساهم هذه السحب في تلطيف الأجواء خلال بعض فترات اليوم.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن تكون الأجواء خلال ساعات النهار مائلة للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومع حلول ساعات الليل والصباح الباكر، تميل الأجواء إلى الاعتدال على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يمثل تحسنًا نسبيًا مقارنة بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وتؤكد التحذيرات أهمية متابعة النشرات الجوية، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يضطرون إلى السفر أو القيادة في الساعات الأولى من الصباح، مع الالتزام بتعليمات السلامة المرورية وعدم الاستهانة بانخفاض مستوى الرؤية الناتج عن الشبورة المائية.

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