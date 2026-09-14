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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

%63 نسبة التنفيذ.. محافظ بني سويف يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر العام

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، متابعته الميدانية والدورية لمشروع إحلال وتجديد مستشفى ناصر العام، حيث تفقد مستجدات الموقف التنفيذي وسير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، الذي يأتي ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة والسكان لتحسين كفاءة المستشفيات العامة والمركزية، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واطلع المحافظ خلال الجولة على آخر مستجدات الموقف التنفيذي، والأعمال التي تم تنفيذها والجاري العمل بها، حيث يجري استكمال الأعمال الإنشائية من صب أعمدة وأسقف ونجارة وحدادة وعزل وردم مباني وبياض، إلى جانب تنفيذ واستكمال شبكات المياه والصرف والحريق والغازات الطبية والمياه المُثلجة، فضلًا عن استكمال أعمال التكييف والصاج والعزل وتركيب وحدات CHILLER، وأعمال الكهرباء والتيار الخفيف وتأسيس وسحب الأسلاك والكابلات وتركيب اللوحات وأنظمة الحريق وغيرها من الأعمال، وقد وصلت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع إلى 63%.

وأكد المحافظ أهمية المشروع في دعم وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء مركز ومدينة ناصر،باعتباره أحد المشروعات المهمة التي تستهدف توفير منشأة طبية متكاملة تخدم أكثر من 430 ألف نسمة على مستوى المركز والمدينة، فضلًا عن استفادة أبناء محافظة بني سويف من خدماتها التخصصية.

وكلف المحافظ مسؤولي الصحة والوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة والدورية لأعمال المشروع، وإطلاعه أولًا بأول على كافة المستجدات، مع العمل على تذليل أية معوقات وتوفير المتطلبات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بالمشروع.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بدراسة مقترح تقدم به الدكتور محمد جمال مدير مستشفى ناصر العام، بشأن إمكانية إعطاء أولوية في التنفيذ لوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، بما يتيح تشغيلها في أقرب وقت ممكن، خاصة مع توافر أجهزة الغسيل الكلوي الموجودة بالوحدة القديمة قبل بدء أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وتقليل فترة انتقالهم بصورة مؤقتة لتلقي جلسات الغسيل الكلوي بوحدة الغسيل الكلوي بهبشين، لحين الانتهاء من أعمال المستشفى وإعادة تقديم الخدمة من خلال الوحدة الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إحلال وتجديد مستشفى ناصر العام، يتكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية على مساحة 2600 متر مربع للمبنى الرئيسي، ويضم طاقة استيعابية متكاملة تصل إلى 227 سريرًا موزعة بين أقسام الإقامة والرعاية ورعاية الأطفال والحضانات والحروق، بجانب وحدات متخصصة تضم 36 ماكينة غسيل كلوي، و16 عيادة خارجية، وقسمًا للولادة، و5 غرف عمليات، و5 معامل، وبنك دم تخزيني، ووحدتي مناظير، ووحدة قسطرة، بما يجعله منشأة طبية متكاملة الخدمات والتخصصات.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان، والأستاذ شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، والأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومسؤولو الشركة المنفذة، والمختصون من المكتب الفني بالمحافظة ومديرية الصحة.

بني سويف ناصر صحة بني سويف

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