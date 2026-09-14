القاهرة 2026.. انتصارات لعين شمس وبنغازي وسفنكس وهليوبوليس والجامعة الدولية الألمانية في كرة القدم الخماسية

تواصلت منافسات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر الجاري، وشهدت منافسات كرة القدم الخماسية للرجال عددًا من المباريات، وأسفرت النتائج عن الآتي:

كرة القدم الخماسية للرجال:

جامعة عين شمس (4) × جامعة هليوبوليس (2)، وفازت جامعة عين شمس بنتيجة 4-2.

جامعة بنغازي – ليبيا (7) × الجامعة الدولية الألمانية (1)، وفازت جامعة بنغازي بنتيجة 7-1.

جامعة سفنكس (3) × الجامعة الأمريكية بالقاهرة (1)، وفازت جامعة سفنكس بنتيجة 3-1.

جامعة هليوبوليس (4) × جامعة بنها الأهلية (1)، وفازت جامعة هليوبوليس بنتيجة 4-1.

جامعة ليفي مواناواسا الطبية (0) × الجامعة الدولية الألمانية (5)، وفازت الجامعة الدولية الألمانية بنتيجة 5-0.

جامعة عين شمس (1) × جامعة الجلالة (1)، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقام فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» برعاية وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبمشاركة وزارة الشباب والرياضة، برئاسة جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية (FASU)، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا للدورة، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تحت إشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، والدكتور هشام أحمد علي، مدير البطولة.

وتأتي دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» في توقيت تتلاقى فيه الرياضة مع احتفالات القارة، حيث يتزامن عقد الدورة مع الاحتفال بيوم الاتحاد الإفريقي واليوم العالمي للرياضة الجامعية، واحتفال الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية بمرور 55 عامًا على تأسيسه؛ لتمنح الدورة بُعدًا خاصًا، وتجعل من القاهرة منصةً تحتفي بمسيرة الرياضة الجامعية الإفريقية، وتجمع شباب القارة على قيم التنافس والتعاون والصداقة، وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل وبناء المستقبل المشترك.