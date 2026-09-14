طريقة عمل ساندوتش الكبدة الإسكندراني

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.

الكبدة الإسكندراني:-



المقادير:

- نصف كيلو كبدة

ـ 5 فصوص ثوم

ـ ملح

ـ فلفل أسود

ـ كمون

ـ 3 قرون فلفل أخضر (حامي أو بارد حسب الرغبة)

ـ 2 ملعقة طعام خل

ـ ربع كوب زيت نباتي.





الطريقة:





1ـ يفرم الثوم ويوضع مع الزيت في إناء واسع (طاسة أو حلة مناسبة) حتى يذبل.



2ـ يضاف الفلفل الأخضر ويقلب مع الثوم حتى يذبل.



3ـ تضاف الكبدة المقطعة قطعًا صغيرة ويضاف معها الخل وتتبل بالفلفل الأسود والكمون، وتقلب لمدة 10 دقائق حتى تمام النضج، ثم يضاف الملح وتقدم مع سلطة الطحينة.