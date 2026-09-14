يتراجع 20 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الإثنين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 ، في منتصف التعاملات في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24: 7149 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 6255 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 5361 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 50040 جنيها.

سعر الأونصة عالمياً

فقد سجلت الأونصة عالمياً سعر 4321 دولار أمريكي.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

يؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها..

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.

التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

التوترات والأزمات السياسية: الحروب، والمشكلات الجيوسياسية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين والدول نحو شراء الذهب لضمان حفظ القيمة.

العرض والطلب محلياً وعالمياً: كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبائك.