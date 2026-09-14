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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يتراجع 20 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الإثنين

الذهب
الذهب
أمل مجدى

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 ، في منتصف التعاملات في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24: 7149 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 6255 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 5361 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 50040 جنيها.

سعر الأونصة عالمياً

فقد سجلت الأونصة عالمياً سعر 4321  دولار أمريكي.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

يؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها..

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.

التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

التوترات والأزمات السياسية: الحروب، والمشكلات الجيوسياسية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين والدول نحو شراء الذهب لضمان حفظ القيمة.

العرض والطلب محلياً وعالمياً: كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبائك. 

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