أزمة ‏الوقود والكهرباء تضع إيران أمام يوم بلا سيارات

في محاولة لاحتواء أزمة الطاقة المتفاقمة، بدأت إيران تطبيق مبادرات تستهدف تقليل استهلاك الوقود، من بينها تخصيص يوم أسبوعي من دون سيارات داخل المؤسسات الحكومية، في خطوة تسعى من خلالها السلطات إلى الحد من استخدام السيارات الخاصة وتشجيع وسائل النقل البديلة.

وأعلن وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي إطلاق المبادرة داخل وزارته، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى بدء ترشيد الاستهلاك من داخل مؤسساتها، مع تشجيع الموظفين على الوصول إلى أماكن عملهم دون استخدام سياراتهم الخاصة.

وأوضح الوزير أن المبادرة تأتي في إطار التعامل مع الضغوط المتزايدة التي تواجه قطاع الطاقة، مشيرا إلى أهمية أن تبدأ المؤسسات الحكومية بنفسها في تطبيق إجراءات أكثر صرامة لإدارة الاستهلاك.

وتأتي الخطوة تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للمؤسسات الحكومية، والتي تتضمن اعتماد يوم أسبوعي دون استخدام السيارات، إلى جانب العمل على تطوير وسائل النقل العام والتوسع في إنتاج السيارات الهجينة، باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد في خفض استهلاك الوقود.

وكان وزير الطاقة قد أعلن في وقت سابق وضع ترتيبات خاصة للحد من استخدام السيارات بين العاملين في الوزارة، مؤكدا تخصيص يوم دون سيارة حتى بالنسبة إليه شخصيا، بهدف تحويل المبادرة إلى نموذج يمكن تعميمه على مؤسسات أخرى.

وتواجه إيران أزمة معقدة في منظومة الطاقة، إذ أدت الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة منذ أواخر فبراير إلى خسارة نحو 230 مليون متر مكعب يوميا من قدرة إنتاج الغاز، ما زاد من صعوبة تأمين احتياجات السوق.

كما أدى ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف إلى زيادة الضغوط على الشبكة، وظهور نقص في الإمدادات وانقطاعات دورية أثرت على المنازل والأنشطة التجارية.

وتحاول الحكومة مواجهة الأزمة من خلال إدارة الاستهلاك، إلى جانب زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية ومصادر التوليد البديلة، ويعكس قرار "اليوم بلا سيارات" توجه نحو التعامل مع الأزمة ليس فقط من خلال زيادة الإنتاج، ولكن أيضا عبر تقليل الاستهلاك وإعادة تنظيم أنماط استخدام الطاقة.