الفرق بين .. شيرى تيجو 7 و اكسييد ار اكس 2027

سوق السيارات المصري يتوافر به العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 7 و اكسييد ار اكس موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 موديل 2027

شيرى تيجو 7 موديل 2027

زودت سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شيرى تيجو 7 موديل 2027

شيرى تيجو 7 موديل 2027

تحصل سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 7 موديل 2027

شيرى تيجو 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 10 ألاف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 80 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اكسييد ار اكس موديل 2027

اكسييد ار اكس موديل 2027

تمتلك سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اكسييد ار اكس موديل 2027

اكسييد ار اكس موديل 2027

تستمد سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 261 حصان، وبها عزم دوران 385 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكسييد ار اكس موديل 2027

اكسييد ار اكس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد ار اكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .