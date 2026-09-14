مواصفات بى واى دى دولفن 2027 الكهربائية

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بى واى دى دولفن موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي دولفن لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

زودت سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول .

بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2027 بها، مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows .

محرك بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

تصل سرعة سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2027 القصوي إلي 130 كم/ساعة، وبها قوة 74 حصان، وبها عزم دوران 135 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 39 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 300 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شجنها من جديد .

وسائل الأمان بـ بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

تمتلك سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .