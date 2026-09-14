قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقابة مشددة على مجمع محارق شبرامنت لمتابعة منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة
بعشرات الصواريخ الباليستية.. الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد بالسعودية
فيديو يوثق رحلة الرئيس السيسي إلى الهند.. أبرز لحظات قمة البريكس
الخارجية الإيرانية: إسرائيل هي المستفيد الوحيد من التوتر بين إيران ودول الخليج
الصحة: التطعيمات ليست مقتصرة علي الأطفال ومناسبة لمختلف المراحل العمرية
252 شركة و195 ألف متخصص.. مصر تعزز مكانتها كمركز عالمي لصناعة التعهيد
الجنيه الذهب تخطى الـ 50 ألف.. سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي
شراكة مصرية ألمانية لتطوير كوادر الملاحة الجوية ونقل الخبرات وفق أحدث الممارسات العالمية
تشغيل تجريبي للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.. اعرف المحطات
بسبب بدء الدراسة.. هل يتم تبكير صرف مرتبات سبتمبر2026؟
الهلال الأحمر يدفع بأكثر 4,500 طنًا من المساعدات عبر القافلة 277 لـ«زاد العزة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات بى واى دى دولفن 2027 الكهربائية

بى واى دى‬ دولفن موديل 2027
بى واى دى‬ دولفن موديل 2027
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بى واى دى دولفن موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي دولفن لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

 بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

زودت سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول .

 بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2027 بها، مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows .

محرك بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

 بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

تصل سرعة سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2027 القصوي إلي 130 كم/ساعة، وبها قوة 74 حصان، وبها عزم دوران 135 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 39 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 300 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شجنها من جديد .

وسائل الأمان بـ بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

 بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

تمتلك سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

 بى واى دى‬ دولفن موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 سوق السيارات المصري بى واى دى دولفن موديل 2027 دولفن موديل 2027 الكهربائية مواصفات بى واى دى دولفن السيارات الهاتشباك محرك بى واى دى دولفن دولفن موديل 2027 وسائل الأمان بـ بى واى دى دولفن سعر بى واى دى دولفن موديل 2027 سعر بى واى دى دولفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

مصطفي خاطر

أول ظهور لمصطفى خاطر بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية

سارة سلامة تثير الجدل في آخر أيام الصيف

ابطال فيلم الساعة 12

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

بالصور

أول ظهور لمصطفى خاطر بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر
مصطفي خاطر

بملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها
هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها
هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها

أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها

امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها

هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد