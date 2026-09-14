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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية تنعى طالبًا بالصف الأول الابتدائى توفى إثر أزمة قلبية داخل المدرسة

مدرسة الشهيد هشام بركات
مدرسة الشهيد هشام بركات
همت الحسينى

نعت  مديرية التربية والتعليم بالدقهلية برئاسة  الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،  فى بيان لها،  الطالب آسر إسلام محسن المقيد بالصف الأول الابتدائي بمدرسة هشام بركات الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة طلخا التعليمية إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة أثناء الفسحة.

وأكد البيان أنه  تم نقل الطالب على الفور إثر تعرضه للأزمة القلبية إلى مستشفى المنصورة العام إلا أنه قد وافته المنية أثناء نقله إلى المستشفى.
  وقام وكيل الوزارة بالانتقال إلى المستشفى وتقديم واجب العزاء إلى أسرة الطالب.

حيث تقدم  وكيل الوزارة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

الدقهلية طلخا وكيل تعليم

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