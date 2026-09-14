تأجيل محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة الاتجار في المخدرات لـ أكتوبر

قررت محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة صانع المحتوى محمد علاء، الشهير بـ«أوتاكا»، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، في اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، إلى جلسة شهر أكتوبر المقبل.

وتأتي محاكمة «أوتاكا» على خلفية اتهامات تتعلق بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وعُثر بحوزته على كميات من مخدري الحشيش والكوكايين، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

وكانت المحكمة قد بدأت نظر القضية خلال شهر أبريل الماضي، في الوقت الذي يواجه فيه «أوتاكا» أيضًا قضايا أخرى تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام وغسل الأموال.

