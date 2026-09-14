ضبط قائد دراجة نارية تعدى على سائق بالضرب في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد دراجة نارية لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (سائق "مصاب بجرح سطحى" - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 2/الجارى حدثت مُشادة كلامية بينه وبين قائد دراجة نارية بسبب خلاف حول أولوية المرور قام على إثرها بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام "مفتاح الدراجة" وإحداث إصابته لإعتراضه على تصويره.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عامل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلاف وتم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية .

