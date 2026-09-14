الكاميرا صورته .. القبض على لص حطم زجاج سيارة وسرق محتوياتها بجسر السويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بتحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض المحتويات من داخلها حال توقفها بمنطقة جسر السويس بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لقسم شرطة السلام أول من صاحب الحساب (محاسب – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية ) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض المحتويات من داخلها حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط بعض المسروقات المستولى عليها وأضاف بقيامه بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميل سيئ النية (عامل - مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه" وبحوزته المسروقات المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

