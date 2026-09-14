قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 11 شخصاً بالاختناق بعد تسرب غاز الأمونيا في ميناء العقبة بالأردن
الدولار الآن.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين
8 ملفات مهمة.. رسائل عاجلة من الحكومة للمحافظين| تعرف عليها
أبرزها أسعار السلع والتشجير وشكاوى المواطنين.. الحكومة توجه رسائل عاجلة للمحافظين
يقترب من 52 جنيها.. قفزة في سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم
20 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر.. خبير اقتصادي يحذر من الهوس العقاري
وزير الطاقة السعودي: برنامجنا النووي "سلمي" وليس في أعماق الجبال والمخابئ
صانعة محتوى تثير الجدل بتوجيه لفظ مسيء إلى الدمايطة.. ما القصة؟
وزير العمل الأردني لـ(أ ش أ): مصر قدمت كل التسهيلات لإنجاح مؤتمر العمل العربي
رئيس الوزراء للمحافظين: توسعوا في إقامة المعارض والأسواق والتزموا بحظر قطع الأشجار
قبل عرضها علي الوثائقية.. تعرف على تفاصيل "قرى مصرية"
ضبط سيدة تعدت بالضرب على طفل من ذوى الهمم في المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عن مقترح «نفقة عِشرة السنين».. برلمانية: تستهدف إنصاف المرأة

أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية
أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية
محمد الشعراوي

قالت البرلمانية أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية، إن حقوق المرأة ليست مطالب استثنائية، وإنما حقوق أصيلة كفلها الدستور والقانون، مشيرة إلى أن الدستور المصري نص على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب ضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية وتولي الوظائف العامة ومواقع الإدارة العليا والحماية من أشكال العنف.

وشددت أمل سلامة على أن التمكين الحقيقي للمرأة لا يتوقف عند الوصول إلى المقعد، وإنما يبدأ من القدرة على التأثير من هذا المقعد، مؤكدة أن ما تحقق للمرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة في مجال المشاركة السياسية يمثل خطوة مهمة، مع ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة يكون معيارها الأساسي الكفاءة والتأثير.

وقالت إن الهدف ليس مجرد وجود المرأة في البرلمان أو مواقع المسؤولية، وإنما أن تصبح مشاركتها في الحياة العامة والسياسية أمرًا طبيعيًا ومستقرًا، وأن تفتح الطريق أمام أجيال جديدة من السيدات.

أمل سلامة: نحتاج قانون أحوال شخصية عادلًا ومتوازنًا

وتطرقت إلى ملف الأحوال الشخصية، باعتباره أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بعملها البرلماني، مؤكدة أن حماية حقوق المرأة لا تعني هدم الأسرة، كما أن الحفاظ على الأسرة لا يجب أن يكون على حساب كرامة المرأة وحقوقها.

وأكدت أهمية الوصول إلى قانون أحوال شخصية عادل ومتوازن يراعي حقوق الزوج والزوجة، ويضع مصلحة الطفل في المقدمة، ويحد من تحول الخلافات الأسرية إلى معاناة ممتدة لسنوات داخل المحاكم.

وأشارت إلى أنها طرحت خلال السنوات الماضية عددًا من الرؤى والمقترحات المتعلقة بالنفقة والاستضافة والحضانة والطلاق وغيرها من قضايا الأسرة، موضحة أن الهدف الأساسي يتمثل في حصول كل طرف على حقه، مع جعل مصلحة الطفل هي البوصلة الأولى.

«نفقة عِشرة السنين».. رؤية أمل سلامة لدعم المرأة بعد سنوات الزواج

وفي حديثها عن ملف النفقة، أكدت أمل سلامة أن النفقة ليست مجرد رقم في حكم قضائي، وإنما حق يرتبط بحياة الإنسان واحتياجات الطفل واستقرار الأسرة.

وأشارت إلى رؤيتها التي طرحتها بشأن «نفقة عِشرة السنين» للمرأة التي تنتهي حياتها الزوجية بعد سنوات طويلة، موضحة أن سنوات الزواج ليست مجرد مدة زمنية، وإنما سنوات تحملت خلالها المرأة مسؤوليات وأعباء داخل الأسرة.

كما تناولت ملف الاستضافة، مؤكدة ضرورة وضع ضوابط تحمي الطفل وتراعي العلاقة بين الأب والأم، وتمنع استخدام الأبناء كوسيلة للضغط أو الانتقام بين الزوجين.

وأكدت أمل سلامة أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة «ما بعد التمكين»، قائلة: «نريد المرأة في البرلمان، وفي المجالس المحلية، وفي مواقع القيادة، وفي كل مجال تستطيع أن تضيف فيه إلى وطنها».

وأضافت: «لا أريد أن نصل إلى اليوم الذي نحتاج فيه إلى أن نقول إن المرأة تستحق أن تكون موجودة»، مشددة على أن السؤال يجب أن يكون دائمًا: «ماذا ستقدم؟ وليس لماذا هي امرأة؟».

واختتمت النائبة كلمتها بتوجيه التحية إلى كل امرأة مصرية تصنع فرقًا في بيتها وعملها ومجتمعها ووطنها، مؤكدة أن مستقبل المرأة المصرية لا يُبنى فقط بتغيير القوانين، وإنما أيضًا بالتعليم والإعلام وتغيير الثقافة وإعداد الفتيات والشابات للمشاركة وتحمل المسؤولية.

حقوق المرأة الدستور القانون المجالس النيابية المشاركة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

أم بعد واقعة تحرش مروعة في المستقبل

«بناتي عاشوا لحظات رعب».. استغاثة أم بعد واقعة تحـ.رش مروعة

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ مطروح

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح عددا من الملفات

وزارة الصحة

الصحة تعلن تسجيل 1991 حالة حقن خلال الساعة الذهبية بوحدات السكتة الدماغية خلال عام 2026

لميس الحديدي

لميس الحديدي تكشف تفاصيل صادمة عن أزمة تراك في مطار القاهرة

بالصور

كله فوايد للجسم.. ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

البسطرمة الكدابة.. طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة

طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة
طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة
طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة

رامي صبري يشعل حفل استقبال الطلاب بإحدى الجامعات في بداية العام الجديد

رامي صبري
رامي صبري
رامي صبري

أول ظهور لمصطفى خاطر بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر
مصطفي خاطر

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد