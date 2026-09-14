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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أول ظهور لمصطفى خاطر بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر
أحمد البهى

شارك الكاتب الكبير محمد الباسوسي رئيس مهرجان الغردقة، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بالفنان مصطفي خاطر، عقب خروج الاخير من المستشفي. 

وعلق الباسوسي على الصورة قائلًا: مصطفى خاطر يطمئنكم بنفسه صباح اليوم ان حالته بقت زي الفل من مهرجان الغردقة لسينما الشباب. 

 

تفاصيل مرض مصطفي خاطر: 

وكان قد شعر الفنان مصطفى خاطر، بإعياء صباح شديد اليوم الأحد، الذي تجدد عليه بعد 3 أيام، ما تسبب في تغيبه عن حضور حفل توزيع جوائز مهرجان الغردقة لسينما الشباب، بعد نقله للمستشفى.

  وأكدت الفحوصات الطبية الأولى لـ مصطفى خاطر، إصابته بمغص كلوي بسبب حصوة على الحالب، ما استدعى إجراء الفحوصات الطبية له.

  ولم يقرر الأطباء حتى الوقت الحالي الكشف عن موعد خروج مصطفى خاطر، من المستشفى ليحظى بالرعاية الطبية الكاملة. 

نقل مصطفى خاطر للمستشفى وكشف السيناريت الكبير محمد الباسوسي -رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب- خلال حفل توزيع جوائز المهرجان، عن نقل الفنان مصطفى للمستشفى صباح اليوم الأحد، لذا لم يتمكن من حضور حفل اليوم، ولم يكشف عن أي تفاصيل إضافية.

  وكان مصطفى خاطر، كشف في تصريح خاص لموقع صدى البلد،عن شعوره بإعياء خفيف في حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب يوم الخميس الماضي. 

وأوضح مصطفى خاطر، أنه حينما قال للجمهور أنه تعبان لم تكن على سبيل المزاح ولكنه بالفعل شعر بإعياء. 

محمد الباسوسي رئيس مهرجان الغردقة مصطفي خاطر

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