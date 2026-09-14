252 شركة و195 ألف متخصص.. مصر تعزز مكانتها كمركز عالمي لصناعة التعهيد

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على ما تشهده صناعة التعهيد في مصر من نمو متواصل، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب استثمارات الشركات العالمية في هذا المجال.

وتأتي صناعة التعهيد كأحد أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، حيث تستهدف الدولة تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال، في ظل اهتمام الشركات العالمية، التي تحظى بمكانة عالمية في مجال التكنولوجيا وخدمات التعهيد، بالتوسع في أعمالها بمصر من خلال ضخ استثمارات جديدة وزيادة أعداد العاملين بها.

ويعكس ذلك مكانة مصر المتميزة كمركز عالمي لخدمات التعهيد، وقد ترسخت هذه المكانة خلال السنوات الأخيرة نتيجة نجاح جهود الدولة في توفير بيئة مواتية لنمو أعمال الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد، والاستثمار في المهارات الرقمية لإعداد المتخصصين المؤهلين لتصدير الخدمات الرقمية بلغات متعددة وبتكلفة تنافسية.

واستعرض الإنفوجراف أبرز مؤشرات صناعة التعهيد في مصر، موضحًا أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال بلغ 252 شركة، من بينها 177 شركة عالمية، فيما بلغ عدد المراكز المتخصصة في خدمات التعهيد 282 مركزًا، إلى جانب وصول عدد المتخصصين في مجال تصدير خدمات التعهيد إلى أكثر من 195 ألف متخصص بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأشار الإنفوجراف إلى أن محافظة الإسكندرية رسخت، على مدار 15 عامًا، مكانتها كأحد المراكز الرئيسية لصناعة التعهيد في مصر، حيث تضم 4 شركات عالمية تقدم خدمات التعهيد، وهي ساذرلاند "Sutherland" الأمريكية، وتيلي بيرفورمانس "Teleperformance-TP" الفرنسية، وكونسنتركس "Concentrix" الأمريكية، وڤويس "VOIS" البريطانية، ويعمل بهذه الشركات نحو 15 ألف متخصص.