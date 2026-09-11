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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

جانب من الجولة
جانب من الجولة
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 5 إلى 11 سبتمبر 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وافتتاحات وجولات لمتابعة المشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة قيام رئيس الوزراء بجولة موسعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح 9 مشروعات صناعية باستثمارات 84.5 مليون دولار، حيث أكد  خلالها على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة مصرية متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية، وركيزة أساسية في منظومة التنمية الاقتصادية، بما تمتلكه من مقومات استثنائية تؤهلها لاستقبال مختلف الاستثمارات.

وخلال الجولة افتتح عددًا من المصانع أبرزها: مصنع شركة "أف تكس الدولية المحدودة" لإنتاج خيوط البوليستر المنسوجة، ومصنع شركة "ليجيالونغ" لصناعة الفرش ومنتجات الأبواب والنوافذ، ومصنع شركة "بي شين تاي شان" لتكنولوجيا مواد البناء، والمرحلة الأولى من مصنع "ديزاينى دورز" لصناعة الأبواب الخشبية ومنتجات التشطيبات، بالإضافة إلى مصنعي "تكنوفيجن" لتجهيز سيارات الإسعاف وتجميع أجهزة الأسنان.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتبني مشروع لـ "تخضير القاهرة"، موجهًا خلاله بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع ليكون الاستهلال بتشجير الطريق الدائري، وعدد من المحاور والطرق الرئيسية مع تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية، والمكاتب الاستشارية لمتابعة التنفيذ.

كما كلف بحصر أي أراضٍ حكومية فضاء والبدء في تحويلها إلى مسطحات خضراء وتعويض جهة الولاية بأراضٍ في المدن الجديدة، بالإضافة إلى استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا في ري هذه المسطحات والأشجار.

وفي السياق ذاته، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدًا خلاله أن الدولة تعمل حاليًا على متابعة إنهاء مستهدفات المرحلة الأولى من المبادرة كافة، تمهيدًا للانطلاق في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من هذا المشروع القومي الكبير.

وخلال الاجتماع وجه بضرورة الاستفادة القصوى من الدروس المستخلصة والتحديات الميدانية التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى وحلولها، وتطبيقها كدليل عملي لتحسين كفاءة العمليات الإنشائية واللوجستية المقبلة في المرحلة الثانية من المبادرة.

وتضمنت الأنشطة عقد رئيس الوزراء لقاءً مع الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية، حيث أكد سيادته أن اللقاء يستهدف مناقشة تطورات عمل المجموعة ونشاطها في مصر، ولا سيما في قطاعي السيارات والطاقة النظيفة والمتجددة، لافتًا إلى أن مثل هذه القطاعات تأتي ضمن أولويات الحكومة، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى قيام المجموعة بتعزيز تواجدها واستثماراتها في مصر.

وشملت الأنشطة، قيام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة في إطار حرص الحكومة على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لها، حيث أكد الأهمية الكبيرة لمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة، لدورها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرات السياحية لمصر على الخارطة العالمية بمنطقة البحر المتوسط، فضلًا عما توفره من آفاق واسعة لخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وخلال الجولة تفقد فندق "بورتالونا" ومشروع "وادي يم" التابعين لمجموعة "مدن القابضة" الإماراتية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح الفندق، والموقف التنفيذي للمشروع.

كما عقد  لقاءً مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أكور" الفرنسية لبحث التوسع في الاستثمارات الفندقية في السوق المصرية، مؤكدًا على حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الشركة، باعتبارها إحدى كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال إدارة وتشغيل الفنادق والمنشآت السياحية، معربًا عن تطلعه إلى رؤية المزيد من العلامات التجارية الفندقية التابعة للشركة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار  خلال اللقاء إلى أن مصر تعمل على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، خاصة في المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية وسياحية متميزة، موضحًا أن هذه الفرص ستكون متاحة أمام الشركات والمستثمرين الراغبين في التوسع بالسوق المصرية.

كما شهد رئيس الوزراء حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات باستاد القاهرة الدولي، وتفقد معرضي شارع الفن والتراث الإفريقي، حيث تشارك وزارة الثقافة من خلال إقامة ٦ ورش فنية حية للحرف التراثية والتقليدية، إلى جانب معارض لمنتجات هذه الورش، كما يشارك عدد من الدول الإفريقية بمجموعة من الأعمال الفنية.

وخلال حفل الافتتاح ألقى  كلمة أكد خلالها أن إفريقيا بالنسبة لمصر ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي تاريخ مشترك وروابط إنسانية عميقة ومصير واحد ومستقبل نؤمن بأن علينا أن نبنيه معًا، وأعرب عن أمله في أن يصنع الرياضيون المشاركون صداقات جديدة، وأن يتعرفوا على ثقافات مختلفة، وأن يتبادلوا الأفكار والخبرات والقصص والتجارب مع زملائهم من مختلف دول القارة.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجلس الوزراء رئيس الوزراء

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